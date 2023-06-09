Применялись ли они или их только показывали - не ясно.

Обстановка на Запорожской линии боевого соприкосновения начинает стремительно накаляется и уже несколько дней оттуда поступают новости о начавшихся столкновениях. Источником сообщений являются военные и расквартированные там военкоры. Буквально вчера дошло до того, что со стороны ВСУ стали появляться ОБТ Леопард 2, так долго презентуемые пропагандой. Не известно точно были ли потери среди этих боевых машин или их пока только показали, так сказать, для мотивации наступающих.

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Все из тех же источников поступила информация о замеченных 7 Leopard 2A4, но это толь выявленные нашей разведкой машины. Скорее всего их больше и вскоре появятся более точные цифры. Несмотря на то, что это не самые последние модификации немецких танков этой серии к машинам стоит относиться весьма серьезно. Однако наши противотанковые средства должны без особых проблем справляться с этими немецкими кошками.

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Стоит напомнить, что в реальных сражениях Леопард 2А4 можно было видеть всего 3 года назад, когда турки в очередной раз пытались шалить на северных границах САР. Тогда курды показали, что не самые лучшие противотанковые средства вполне справляются с тевтонской броней. В 2018 опять-таки турки пытались использовать Леопарды этой серии и у них получилось также весьма плохо. Как покажут себя немцы на этот раз будем смотреть по поступающим новостям. Но все что поставляли западные страны на практике неплохо горит и не показывает себя чудо-оружием.