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Tesla наложила запрет на игры при движении автомобиля
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Недавно в The Verge появилось сообщение, что водители Tesla и их пассажиры во время движения автомобиля не смогут использовать ранее доступную функцию видеоигр. Американской компанией наложен запрет на подобный вид развлечения, способный выступать отвлекающим внимание фактором.

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Сотрудниками NHTSA было проведено исследование, в рамках которого изучались функции видеоигр в моделях Tesla и влияние их на уровень безопасности. Компании не потребуется прибегать к отзыву автомобилей, так как в электрокарах подобная опция была отключена.

Passenger Play отвечала за запуск на экране игр, находящихся в каталоге Arcade. Ранее производителем подобная функция не контролировалась, что позволяло водителю включать приложение даже во время движения транспортного средства. Специалистами The Verge было отмечено, что в случае попытки запустить видеоигру появлялось предупреждающее об опасности сообщение. Оно носило только информационный характер и предостерегало пользователя об опасности использования функционала во время движения на автомобиле. Фактически у водителей не возникало препятствий, и он мог спокойно наслаждаться видеоиграми, игнорируя необходимость соблюдения элементарных правил безопасности.

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В 2021 году журналисты Gizmodo назвали автомобили Tesla опасными из-за возможности осуществлять запуск игрового контента во время осуществления электрокарами движения. В адрес компании прозвучала критика, хотя подобные виды развлечений также имеются у конкурентов. Американский производитель предпочел не комментировать прозвучавшую в его адрес критику со стороны средств массовой информации. Авторы публикации отметили опасность игр во время управления транспортным средством, так как из-за отвлеченного вождения в США происходит значительное количество аварий и на них приходится около 8,7% смертельных случаев.

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