Реклама современности: какие проблемы могут возникнуть при использовании ИИ в сфере маркетинга
Совсем неудивительно, что в рекламную сферу проник искусственный интеллект – он расширяет свое влияние абсолютно во всех видах промышленности, в том и числе и в информационно-социальной. Это становится в некотором роде спасением для компаний и маркетологов, которые за последние несколько лет чаще и чаще задумываются о том, как им привлечь больше клиентов, «переплюнув» конкурентов. Как следствие, появляются проблемы правового и этического характера, которые просто обязаны быть решены перед публикацией рекламы и ее материалов.
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В рекламе очень часто можно встретить использование актерской игры. Это действительно эффективно, удобно и не запрещено законом. Другой вопрос – разрешение человека, чье лицо используется в рекламе. Это касается даже образов знаменитостей и случайных пешеходов. Право человека на использование собственного изображения относится к категории личных прав, которые защищаются законом и государством. В России этот вопрос регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), в других странах – соответствующими кодексами, законами и подзаконными актами. Нормативно-правовые документы затрагивают даже вопрос использования голоса.
Искусственный интеллект рассматривается законодательными органами как технический инструмент, ровно, как и, к примеру, программы наподобие Photoshop. Использовать изображения, отредактированные под лица знаменитостей, запрещено – и по аналогичному принципу нельзя использовать искусственный интеллект для создания дипфейков в коммерческих целях.
Однако стоит отметить существование случаев, при которых использование техники оправдано законом. Так, в Соединенных Штатах разрешено не спрашивать у знаменитостей согласие на использование их образа, если это происходит в образовательных, информационно-новостных или исследовательских условиях. Таким образом, можно создавать научные труды (статьи, диссертации, дипломные и докторские работы и т.д.), документальные фильмы, образовательные материалы и подобное.
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В России есть прецедент, связанный с использованием образов знаменитостей. В 90-ых и 00-ых годах на телевидении существовала передача «Куклы», в открытую пародирующая действующих в то время политиков. Никакого наказания и вопросов к авторам не было, несмотря на неодобрительное отношение власти к политике канала НТВ.
В то же время следует помнить и о других правовых нормах: например, о защите частной жизни гражданина, его чести, достоинства и репутации. Все вышеперечисленные аспекты так же находятся под защитой закона, и за правонарушением последует ответственность. Стоит четко разграничивать невинное творчество и оскорбление.
Очень распространено использование образов и работ тех людей, кто уже не имеет личных прав – другими словами, человек, умерший больше 70 лет назад. Хотя количество времени варьируется в зависимости от законодательства государства, в большинстве стран оно составляет от 50 до 80 лет. Стоит еще учитывать и то, что в некоторых случаях защита работ и произведений автора может отличаться от защиты изображения. Однако при использовании образа в коммерческих и рекламных целях стоит проявить особую осторожность: лучше всего связаться с представителями (чаще всего это наследники) человека и обсудить все интересующие моменты. В просветительской и образовательной сфере можно чувствовать себя спокойно и смело использовать нужные материалы. Однако всегда нужно помнить о том, что законы находятся в постоянном изменении.
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Чтобы обойти ненужные препятствия на пути к свободному творчеству, люди начали создавать искусственных персонажей. Одними из самых популярных ИИ-девушек являются Микела Соуса и Шуду Грэм. Девушки сотрудничали с модными домами, крупными компаниями и известными инфлюенсерами. Хотя использование подобных аватаров регулировать легче, чем использование реальных образов, все же стоит связаться с авторами персонажей, дабы избежать разбирательств по вопросу авторского права. Скорее всего, придется руководствоваться законом страны проживания автора или страны регистрации предприятия. Одно дело – использование образа в мемах и образовании, другое – зарабатывание денег на известном образе. Вопросы могут возникнуть даже в том случае, если аватар слишком сильно похож на существующего человека внешностью или специфической мимикой. Отдельно стоит рассмотреть сторону потребителя – не введет ли его в заблуждение использование ненастоящего изображения? Определенно стоит упоминать о том, что ИИ-аватар всего лишь аватар.
Само собой, проблема этики, морали и философии тоже имеет место быть. Использование искусственного интеллекта может забрать рабочие места у реальных людей, вводить потребителей в заблуждение, нарушать приватность и право на частную жизнь у знаменитостей. Некоторые государства (США, Великобритания, страны Евросоюза) начали разрабатывать законопроекты, регулирующие вопрос использования искусственного интеллекта в сфере правительства, бизнеса и т.д. В США и Японии уже приняты некоторые нормативно-правовые акты.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что использование искусственного интеллекта в предпринимательстве может помочь, привнести эффективность и креативность в сферу и облегчить работу в целом. Однако стоит учитывать и правовые аспекты, обе6спечив безопасность и предпринимателя, и потребителя. Конечно, нейросети никуда не денутся, и вскоре можно будет ожидать появления законопроектов по регулированию их использования – остается только следить! Искусственный интеллект, судя по происходящим событиям, проникает не только в повседневные и рутинные задачи, но и на наших глазах создает отдельную отрасль права, от правил которой будет зависеть судьба не одного предприятия.
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