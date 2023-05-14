Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Реклама современности: какие проблемы могут возникнуть при использовании ИИ в сфере маркетинга

Возможно, помощь искусственного интеллекта и нейросетей в сфере рекламы будет только плюсом для бизнеса?
[ ] для раздела Блоги
+
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Совсем неудивительно, что в рекламную сферу проник искусственный интеллект – он расширяет свое влияние абсолютно во всех видах промышленности, в том и числе и в информационно-социальной. Это становится в некотором роде спасением для компаний и маркетологов, которые за последние несколько лет чаще и чаще задумываются о том, как им привлечь больше клиентов, «переплюнув» конкурентов. Как следствие, появляются проблемы правового и этического характера, которые просто обязаны быть решены перед публикацией рекламы и ее материалов.

реклама

В рекламе очень часто можно встретить использование актерской игры. Это действительно эффективно, удобно и не запрещено законом. Другой вопрос – разрешение человека, чье лицо используется в рекламе. Это касается даже образов знаменитостей и случайных пешеходов. Право человека на использование собственного изображения относится к категории личных прав, которые защищаются законом и государством. В России этот вопрос регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), в других странах – соответствующими кодексами, законами и подзаконными актами. Нормативно-правовые документы затрагивают даже вопрос использования голоса.

рекомендации
RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Искусственный интеллект рассматривается законодательными органами как технический инструмент, ровно, как и, к примеру, программы наподобие Photoshop. Использовать изображения, отредактированные под лица знаменитостей, запрещено – и по аналогичному принципу нельзя использовать искусственный интеллект для создания дипфейков в коммерческих целях.

Однако стоит отметить существование случаев, при которых использование техники оправдано законом. Так, в Соединенных Штатах разрешено не спрашивать у знаменитостей согласие на использование их образа, если это происходит в образовательных, информационно-новостных или исследовательских условиях. Таким образом, можно создавать научные труды (статьи, диссертации, дипломные и докторские работы и т.д.), документальные фильмы, образовательные материалы и подобное.

реклама

В России есть прецедент, связанный с использованием образов знаменитостей. В 90-ых и 00-ых годах на телевидении существовала передача «Куклы», в открытую пародирующая действующих в то время политиков. Никакого наказания и вопросов к авторам не было, несмотря на неодобрительное отношение власти к политике канала НТВ.

В то же время следует помнить и о других правовых нормах: например, о защите частной жизни гражданина, его чести, достоинства и репутации. Все вышеперечисленные аспекты так же находятся под защитой закона, и за правонарушением последует ответственность. Стоит четко разграничивать невинное творчество и оскорбление.

Очень распространено использование образов и работ тех людей, кто уже не имеет личных прав – другими словами, человек, умерший больше 70 лет назад. Хотя количество времени варьируется в зависимости от законодательства государства, в большинстве стран оно составляет от 50 до 80 лет. Стоит еще учитывать и то, что в некоторых случаях защита работ и произведений автора может отличаться от защиты изображения. Однако при использовании образа в коммерческих и рекламных целях стоит проявить особую осторожность: лучше всего связаться с представителями (чаще всего это наследники) человека и обсудить все интересующие моменты. В просветительской и образовательной сфере можно чувствовать себя спокойно и смело использовать нужные материалы. Однако всегда нужно помнить о том, что законы находятся в постоянном изменении.

реклама

Чтобы обойти ненужные препятствия на пути к свободному творчеству, люди начали создавать искусственных персонажей. Одними из самых популярных ИИ-девушек являются Микела Соуса и Шуду Грэм. Девушки сотрудничали с модными домами, крупными компаниями и известными инфлюенсерами. Хотя использование подобных аватаров регулировать легче, чем использование реальных образов, все же стоит связаться с авторами персонажей, дабы избежать разбирательств по вопросу авторского права. Скорее всего, придется руководствоваться законом страны проживания автора или страны регистрации предприятия. Одно дело – использование образа в мемах и образовании, другое – зарабатывание денег на известном образе. Вопросы могут возникнуть даже в том случае, если аватар слишком сильно похож на существующего человека внешностью или специфической мимикой. Отдельно стоит рассмотреть сторону потребителя – не введет ли его в заблуждение использование ненастоящего изображения? Определенно стоит упоминать о том, что ИИ-аватар всего лишь аватар.

Само собой, проблема этики, морали и философии тоже имеет место быть. Использование искусственного интеллекта может забрать рабочие места у реальных людей, вводить потребителей в заблуждение, нарушать приватность и право на частную жизнь у знаменитостей. Некоторые государства (США, Великобритания, страны Евросоюза) начали разрабатывать законопроекты, регулирующие вопрос использования искусственного интеллекта в сфере правительства, бизнеса и т.д. В США и Японии уже приняты некоторые нормативно-правовые акты.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что использование искусственного интеллекта в предпринимательстве может помочь, привнести эффективность и креативность в сферу и облегчить работу в целом. Однако стоит учитывать и правовые аспекты, обе6спечив безопасность и предпринимателя, и потребителя. Конечно, нейросети никуда не денутся, и вскоре можно будет ожидать появления законопроектов по регулированию их использования – остается только следить! Искусственный интеллект, судя по происходящим событиям, проникает не только в повседневные и рутинные задачи, но и на наших глазах создает отдельную отрасль права, от правил которой будет зависеть судьба не одного предприятия.

реклама


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия искусственный интеллект нейросети реклама бизнес маркетинг россия 2023
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
15
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
28
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
26
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
92

Интересные материалы

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
4 мая 2023 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рогозин: Россия "проспала" целое поколение новых средств вооружения
91
Штурмовики ЧВК "Вагнер" дошли до концевых улиц западной окраины Бахмута
9
Пригожин обрисовал все изменения в зоне СВО и предположил как дальше будут действовать ВСУ
6
Российский удар возмездия накрыл Западную Украину: в атаке участвуют "стратеги" ВКС РФ и силы флота
15
Пригожин пригласил Шойгу со служебным визитом в Бахмут
11
Пригожин рассказал, как его проще всего ликвидировать и предложил 3 варианта на выбор
18
Под Бахмутом продвижение ВСУ на флангах было остановлено, и под контролем осталось не более 2 кв. км
2
Минобороны рассказало что самолёты ВСУ, атаковавшие Луганск ракетами Storm Shadow - сбиты ВКС РФ
4
ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по тылам ВСУ
8
В Швеции электромобили будут заряжаться на ходу
+
Видеокарта GeForce RTX 4060 Ti уже рядом – почему мы не рекомендуем GeForce RTX 3070 Ti в мае 2023г
9
Украина потеряла на поле боя 10 тыс. единиц бронетехники - американский военный эксперт
24
Российские военкоры сообщают о сбитии Ми-8, Су-34 и Су-35 в Брянской области
7
Пригожин в подробностях объяснил план наступления ВСУ на карте
7
Самолеты ВКС России атаковали мост на границе с Брянщиной, используемый украинскими ДРГ [Видео]
4
Youtube будет запрещать просмотр видео тем, у кого установлена утилита для блокировки рекламы
10
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
126
Боррель признал, что «Украина превратится в Беларусь за несколько дней» без помощи Запада
5
Ученым удалось расшифровать некоторые звуки и крики шимпанзе
+
Шольц выступил против окончания украинского конфликта на российских условиях
12

Популярные статьи

Анти-оверклокерский тест Ryzen 7 5800x3D
31
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Май)
12
Самая выгодная игровая сборка мая для фанатов Counter-Strike, Dota 2 и Мира танков всего за 35 000р
2
Компьютер для ленивого геймера – игровая сборка для 4К на 4 года с потенциалом апгрейда за 140 000р
2
Наркоз ранних эпох - какие средства использовали врачи в прошлом для обезболивания во время операции
53
Почему Наполеон не пошел на столицу России, а захватил Москву
45
Морские дроны США, нюансы их применения и масштабы производства
+
SD WebUI DML Neuro: Тестирование Radeon RX 6600 и GeForce GTX 1070 в генерации изображений
8
Обзор механической клавиатуры Defender Forge GK-345 с hot-swap и Outemu Brown
10
Возрождение самурая: 10 игр, где вы сможете эпично рубить врагов катаной
+

Сейчас обсуждают

Михаил Barash Андреев
23:28
Если бы Шольц что-то решал, то его бы американцы как ребёнка не развели на поставки Леопардов. Если помнишь, там речь шла "Только после абрамсов!". Ну вот, абрамсы сказали, что поставят когда-нибудь, ...
Шольц выступил против окончания украинского конфликта на российских условиях
ЧатоБот
23:28
Нытька, ты не распушай тут свой хвост петушиный, а иди дупы срущимся во сне кiборгам-засранцам мыть да тупленькое им из шаровар вытряхивать. Так от тебя много больше пользы рiдной Некроинушке будет.
Украина не теряет надежды получить западные боевые самолёты и создаёт «истребительную коалицию»
Kutuz
23:27
Швеция по сути что то типа социализма реализовала в отдельно взятой стране. Нам бы уже давно заняться своей страной, а не бодаться с Украиной и обещать ядерный апокалипсис США.
Швеция планирует построить первую в мире трассу с зарядкой аккумуляторов электрокаров на ходу
Nutty8743
23:25
Вы же такие "непобедимые", чего пугаться-то?
Украина не теряет надежды получить западные боевые самолёты и создаёт «истребительную коалицию»
Saf- Saf
23:24
Ну и еще более 3 млн. бойцов регулярной армии в казармах.))) Пока я смотрю, как красиво бахает в Хмельницком... Меня радует это зрелище)) Особенно приятно его из Москвы на ютубе смотреть))) https://yo...
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко может быть тяжело болен
Владимир Дранников
23:23
Видно приказ все сохранить по максимуму, чтоб заново не отстраивать города, подстанции, мосты и т.д.
«МК»: Кремль поставил Лондон на счетчик после предпоследнего предупреждения Владимира Путина
Aaa
23:23
разведка несравнима
«МК»: Кремль поставил Лондон на счетчик после предпоследнего предупреждения Владимира Путина
Kutuz
23:22
Ты смотри как бы тебе твой пожилой политик, лидер и борец не объявил вторую волну мобилизации, уже всеобщую без обиняков и оговорок. Его пока от таких решительных шагов удерживает только страх грядущи...
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко может быть тяжело болен
Saf- Saf
23:22
"Жалуются" - спасибо, поржал))) А шо им не комфортно, когда по чубатым бошкам наши танки проезжают? Ой, а мы не догадывались... Ну пусть "пожалуются" мухахаха
NYT: украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки и частые артобстрелы
Nutty8743
23:21
Трамвай использует пути и контактную сеть... Этот не использует пути и использует бесконтактную сеть... Не говоря о том, что ему не обязательно ехать по зарядной дорожке... Понимаешь разницу?
Швеция планирует построить первую в мире трассу с зарядкой аккумуляторов электрокаров на ходу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем