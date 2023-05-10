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Российский искусственный интеллект: его место в мире, перспективы и вектор развития

Какое место в этой гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта займет Россия.
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Искусственный интеллект с уверенностью занимает все больше места и свободного пространства не только в привычной для нас повседневности, но и в научной сфере – от медицины и психологии до точных физико-математических дисциплин. Доступность нейросетей так же стремительно растет – и теперь можно с уверенностью заявить, что не осталось человека, интересующегося технологией и техническим прогрессом и не заметившим всплеск популярности искусственного интеллекта. Само собой, гонка между странами рано или поздно перенесется и в эту область, если этого уже не произошло. Остается вопрос – какое место в этом соревновании займет Россия, конкурируя с американскими и китайскими учеными? В условиях санкционных ограничений российские специалисты должны трудиться сверх сил, чтобы не остаться позади ведущих держав мира.

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Соединенные Штаты и Китайская Народная Республика стараются сделать акцент в своих исследованиях на практическое применение технологий искусственного интеллекта – и проекты, находящие свое место в повседневности, получаются весьма успешными. Сравниваются различные показатели: от количества успешных проектов до суммы денег, вложенных в разработку. Одним из самых известных и устоявшихся проектов является ChatGPT. Он не нуждается в представлении – о способностях бота слышал каждый и в социальных сетях, и в медиа. Количество пользователей программы превысило сотню миллионов человек.

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В России складывается несколько иной путь развития нейросетей: несмотря на то, что технологии применяются и в жизни, большую часть сектора ИИ-решений занимают разработки для «информационной промышленности»: это, в первую очередь, медиакоммуникации, телевизионный бизнес и социальные технологии. В торгово-финансовом секторе искусственный интеллект так же хорошо себя показывает в работе. Особенно развит он в области персонализации товара и автоматизации некоторых бизнес-процессов. Согласно статистике, более половины компаний используют нейросеть в той или иной степени для более комфортной и современной манеры работы. Стоит отметить успех искусственного интеллекта в лингвистической сфере – именно к ней относятся чат-боты, смарт-колонки и программы для поддержания разговора. Российские информационные технологии находят широкое применение: внедрением современных технологий занимаются не только крупные корпорации, но и предприятия малого бизнеса.

Говоря о лингвистической сфере и обработке человеческой речи нельзя не упомянуть «Яндекс», который является абсолютным лидером среди отечественных компаний и предприятий ближнего зарубежья в данной области, хотя стоит отдать должное и его конкурентам. Sistemma, компания из России, недавно объявила о запуске аналога ChatGPT. Тем не менее, программа доступна только представителям государственных органов и некоторых частных компаний – алгоритм изначально не планировался к запуску в массовых форматах. Сообщается и о планах компании создать алгоритмы работы с изображениями и видеофайлами.

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Россия сильна и в других сферах. Одна из них – компьютерное зрение (Computer Vision). За 4 года, с 2019 по 2023, рынок данной области ИИ вырос вчетверо до 23 миллиардов рублей. Основное применение технологии – сфера безопасности. Компьютерное зрение способно узнавать лица и некоторые другие объекты, что позволяет мониторить поток населения, ввести оплату с помощью биометрических данных (функция уже работает в метро Москвы), разыскивать преступников, детей и потерявшихся. В промышленности программа тоже нашла свое место: с помощью искусственного интеллекта гораздо проще отслеживать загрязнения, дефекты товаров, соблюдение правил техники безопасности и так далее.

Самое главное и основополагающее в области искусственного интеллекта – царица всех наук, математика. С достойным пониманием математики реализация идеи с помощью всевозможных и доступных в наше время технологий будет даваться гораздо легче и быстрее. Это не проблема для российских разработчиков, воспитанных на проверенной временем советской системе образования и получивших действительно драгоценные знания математики и инженерии. Качество проектов определенно вырастет, если выделять достаточно средств на квалификацию и развитие сотрудников. Кроме того, одно из главных достоинств российского ИИ-сообщества – наличие центров хранения информации и комфортные условия для сбора новых данных. Это действительно сильно помогает машинному обучению, которое работает на принципах количества: чем больше материала, тем лучше.

Однако развитие нейросетевой структуры невозможно без технической базы – коей в стране пока нет. США и Китай захватили мировой рынок производства видеокарт, микросхем и чипов. 

Россия имеет возможность войти в пока еще свободную нишу узкоспециализированных решений. Один из вопросов, пока не получивший достойного ответа – создание нейропроцессоров, разработанных специально для задач искусственного интеллекта. Такая, казалось бы, маленькая деталь сможет ускорить вычислительные процессы и вместе с этим экономить электроэнергии (а это, стоит отметить, серьезная проблема для ИИ-разработок). Российское научное сообщество имеет все ресурсы и возможности для успешного создания процессора. Ниша действительно свободная – на данный момент в мире создан лишь один подобный проект, выпущенный пять лет назад и утративший свою актуальность. Если российским специалистам удастся найти решение проблемы быстрее конкурентов, Россия получит возможность начала крупного производства и экспорта нейропроцессоров по всему миру.

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Поддержка государства – важнейший момент в научных исследованиях, который является буквально фундаментом научных работ. Так как все исследования ведутся впервые, требуется помощь ученым на каждом этапе проектирования и производства. Согласно оценке экспертов, общие затраты в течение следующих семи лет могут доходить до триллиона рублей.

Следует отметить позитивный рост уровня отношений международного характера. Одни из самых крепких связей России – это совместная работа с Турцией и Китаем. Несмотря на ограничения других стран, в Россию ввозят столько же чипов, сколько в 2021 году. Благодаря сотрудничеству с другими странами развитие искусственного интеллекта не стоит на месте, и вместе с этим России дается больше времени на формирование независимости и рыночно-технического суверенитета. 

Таким образом, важнейшие моменты, которые смогут превратить и привести Россию к лидерству в сфере нейросетей и ИИ – это поддержка государства и соответствующая научная политика, создание новых научных центров, укрепление международных связей и рыночных отношений. В самом деле, российские ученые имеют все шансы стать первыми.

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На сегодняшний день накал конкуренции сохраняется между учеными из Соединенных Штатов и Китая. Лидерство, грубо говоря, за Китаем, хотя из-за идеологических причин в СМИ, медиа и социальных сетях о достижениях США можно услышать больше. Тем не менее, китайские ИИ-разработки опережают западные во многом: и в теоретическом плане, и в практическом. В основном восточные нейросети работают в экономической сфере. ИИ помогает в персонализации и рекомендации товаров, создает наиболее приемлемую политику ценообразования, следит за государственной и общественной безопасностью, работает в сфере чрезвычайных ситуаций и их предупреждения, занимается управлением качеством, медициной и диагностикой заболеваний разных видов, поддерживает население всевозможными способами, защищает людей от мошенников и аферистов. Китай делает важные шаги в цифровизации экономики – и искусственный интеллект будет весьма полезным в этом.

Есть один момент, который ни в коем случае нельзя упускать из виду при сравнении разработок технологий искусственного интеллекта специалистов из России и экспертов из других стран. Отечественные ученые основываются на классических устоях науки и на математике: они составляют математические алгоритмы. Российские разработки применяются повсеместно: и в производстве, и в медицине, и в логистике – список весьма обширен и увеличивается практически еженедельно прямо пропорционально развитию нейросетей в мировом пространстве. Основной принцип российских ИИ-проектов – это выбор одного или нескольких вариантов среди огромной базы данных, основываясь на некоторых параметрах, заданных пользователем.

Несмотря на активное и стремительное развитие сферы информационных технологий и искусственного интеллекта в России, отечественным специалистам еще рано серьезно конкурировать с учеными из Штатов или КНР и внедрять в жизнь технологии настолько же быстро. На данный момент Россия учится применять западные технологии и модифицировать их, открывать что-то новое, основываясь на старом, модернизировать уже созданное. Международное сотрудничество важно как никогда раньше – в России ощущается некая нехватка узкопрофилированных специалистов с определенным опытом работы с технологиями нейросетей, и именно поэтому следует учиться у иностранных коллег. Совместная работа может дать возможность для экспертов из всех стран вырасти и во внутригосударственной науке. Само собой, у России есть и свои проекты, про которые забывать не стоит – напомним про лингвистическую сферу и достижения «Яндекса», в особенности, про «Алису». Некоторые компании развивают и видеоаналитику. Чтобы развивать ИИ дальше, необходимо поддерживать регулярные исследования научных работников, постоянное обучение и переподготовку, нужно искать возможности для импорта оборудования и программного обеспечения.

Конечно, есть возможность остаться ни с чем и не войти в число лидеров в сфере искусственного интеллекта. Ситуация похожа на историю с ядерными державами. Для того, чтобы подтвердить свою технологическую силу, России нужно наращивать собственную независимость, проводить импортозамещение дальше и развивать то, что создано отечественными силами. Вместе с этим необходимо быть открытым к сотрудничеству. Никто не знает, сколько сил и времени понадобится на достижение всех целей, поставленных перед Российской Федерацией, однако проблема конкурирования весьма серьезна и требует достойных усилий.



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