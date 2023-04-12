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Как оформить карту футбольного болельщика и для чего она требуется

Говорят, без такого документа теперь будет сложнее попасть на футбольные матчи российской Премьер лиги
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С текущего года приобретение билетов и вход на футбольные матчи позволен только обладателям карты болельщика – некая обновленная версия Fan ID, которую каждый посетитель должен был оформить на ЧМ по футболу 2018 года, который проходил на территории России.

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Ограничение приобрело силу в январе текущего года и распространяется пока только на матчи российской Премьер-лиги – на других играх пока обходятся без карты. Проект начал действовать еще в прошлом году, однако тогда у системы были некоторые неполадки и недочеты, которые позже исправили. На данный момент оформление карты куда легче и быстрее, чем раньше.

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Карта болельщика – это полноправный документ. По определению он действует в спортивной сфере и дает право на приобретение билетов и посещение различных спортивных мероприятий. Карта должна быть активированной у каждого зрителя и участника события, даже если болельщику нет и четырнадцати лет. Без карты невозможно посетить мероприятие.

Чтобы получить документ, следует обратиться к сервису «Госуслуги», приложению «Карта болельщика» (первая версия «Карты болельщика» уже доступна в магазинах приложений RuStore, Google Play, AppStore и AppGallery), или в Многофункциональный центр (МФЦ). При успешном оформлении карта появится в личном кабинете «Госуслуг». К каждой карте привязан свой, уникальный кьюар-код, служащий опознавателем для контролеров – документ не надо распечатывать и хранить на бумажном носителе.

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На сегодняшний день перечень матчей, где потребуется документ, ограничен, однако в будущем список будет расширяться. Подключение мероприятий к программе происходит не резко, а поэтапно.

Есть несколько способов оформить карту. Тем не менее, при любом из вариантов нужно будет использовать свой аккаунт на портале «Госуслуги», а если его нет, то придется зарегистрироваться. Второй необходимый шаг – подтверждение личности. Это можно сделать, либо посетив Многофункциональный центр, либо используя данные биометрии. Легче всего оформить документ прямо на сайте – требуется всего лишь заполнить бланк. Другой вариант получения карты болельщика – регистрация в одноименном приложении. В таком случае не придется заходить в МФЦ. Впрочем, для этого потребуется биометрия и NFC-система в телефоне. Для тех, кто хочет оформить карту с помощью госслужащих, есть вариант обратиться в Многофункциональный центр. В некоторых городах (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Воронеж, Оренбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Екатеринбург) процедуру можно пройти от начала до конца. Выбор городов не случаен – именно в этих местах ожидаются крупные матчи.

Заявление можно заполнить как на себя, так и на ребенка, не достигшего четырнадцатилетия, а соответственно, не обладающего паспортом. При оформлении карты на собственное имя требуются только данные паспорта и фотография, подтверждающая личность. Если же вы оформляете карту на ребенка, то потребуется еще и подтверждение родительства или опекунства посредством соответствующих документов. Если документ создается не для родного ребенка, то нужна будет и нотариально заверенная доверенность родителей ребенка.

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В заявлении есть несколько пунктов. Самый основной – это персональные данные. В большинстве случаев они переносятся в заявление автоматически, однако доступна функция редактирования (ее можно использовать, например, при ошибке в данных). Таким же образом, машинально, появятся и ваши контакты – их тоже можно поменять. Полностью самостоятельно заполняется пункт о любимых клубах. На выбор дается 16 клубов из России. Пункт не является обязательным, в отличие от следующего – фотографии. К снимку выдвигаются определенные требования: он должен быть цветным и сделанным при дневном освещении. Фон – обязательно светлый и однотонный, без лишних объектов. Возраст на снимке должен соответствовать настоящему. Овал лица обязан хорошо просматриваться и распознаваться, даже если согласно религии голова должна быть покрыта. Глаза так же должны быть четкими, а взгляд – направленным непосредственно в камеру. Процесс одобрения фотографии является одним из самых сложных, и часто могут приходить необоснованные на первый взгляд отказы. Как только фото будет одобрено, можно идти в Многофункциональный центр для подтверждения личности. Придет уведомление, напоминающее об этом.

Идентификацию можно пройти оффлайн в МФЦ некоторых регионов. В других субъектах доступна дистанционная процедура подтверждения личности с использованием биометрии. Список Многофункциональных центров можно увидеть на онлайн-портале «Госуслуги».

При посещении необходимо взять с собой паспорт. Если нужно забрать документ для ребенка, его личное присутствие так же необязательно – потребуется лишь свидетельство о рождении.

На данный момент процедура не отработана и не отлажена работниками ввиду ее недавнего появления. Идентификация может занять немного больше времени, чем предполагается, однако беспокоиться не стоит – у сотрудников МФЦ имеются инструкции. При успешном подтверждении личности заявление переходит к Министерству спорта Российской Федерации, где на его рассмотрение выделяется трое суток. Карта должна отобразиться в кабинете «Госуслуг».

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Если в республике, области, крае, автономной области или автономном округе нет МФЦ, которые могут заверить личность, нужно сделать это самостоятельно посредством портала «Госуслуги» или приложения «Карта болельщика». Потребуется либо загранпаспорт, выданный сроком на десять лет, либо Единая биометрическая система.

Подтвердить личность через загранпаспорт легче всего: нужно отсканировать документ смартфоном. Чтобы было проще, нужно снять с устройства бампер и украшения, а сканирование проводить верхней половиной смартфона – именно там находится NFC-чип. О результатах процесса будут сообщать уведомления. Собственно, сам процесс идентификации длится меньше минуты. Рассмотрение заявления Министерством спорта требует такого же количества времени, как при личном оформлении.

Идентификация биометрическим способом несколько сложнее. Для этого потребуется установить приложение «Госуслуги-биометрия» и авторизоваться в нем. Чтобы удостоверить личность, необходимо отсканировать заграничный паспорт, записать свой голос и снять фотографию. Оформление биометрии доступно только совершеннолетним гражданам.

Билеты будут продаваться таким же образом, как и раньше: и в Интернете, и в оффлайн-продаже ничего не поменяется, кроме одного обстоятельства: при приобретении нужно будет указывать номер карты болельщика и свои контактные данные, которые вы указали при регистрации в «Госуслугах». В ином же случае билет приобрести не получится.

Приложение «Паспорт болельщика» включает в себя расписание игр. Там же можно и купить билеты по ссылке, которая ведет на онлайн-страницу команды или стадиона-организатора.

Каждый билет будет привязан к определенному владельцу, и, соответственно, к конкретной карте. Если человек купил не один билет, ему нужно будет привязать каждый из них к определенному человеку самостоятельно. Для этого так же потребуются номер документа и контакты. Разовые билеты могут сменить владельца, однако с абонементами так не получится. Теперь взять абонемент на время будет невозможно. Пройти по чужому документу или без него тоже – контролеры, считывая кьюар, получают изображение и сравнивают ее с человеком, пришедшим на матч.

В том случае, если карта приостановит свое действие или по определенным причинам ее обслуживание будет закрыто, владелец получит уведомление. Новую карту возможно оформить через шесть месяцев, а в отдельных случаях – только когда определенный судом срок пройдет. Четвертая часть ст. 20.6 закона о физической культуре определяет условия, при которых болельщику откажут в оформлении карты. К ним, например, относятся нарушения общественной безопасности или запрет, наложенный Кодексом об административных правонарушениях. Стоит отметить, что любое решение касательно ограничений пользования картой может быть обжаловано в Министерстве спорта Российской Федерации или в судебном порядке.

Пока невозможно точно установить, является ли нововведение полезным и правильным. Мнения пользователей Сети разделились на два лагеря: кто-то считает, что система карт не нужна и усложняет процесс приобретения билетов, кто-то видит схему отмыва денег, другие же считают реформу положительной и надеются на усиление порядка на матчах. Можно смело утверждать лишь одно: теперь буянить и хулиганить будет действительно сложнее, а «околофутбольщиков» окончательно лишили возможности устраивать акции.


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