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Почему сериал «Атака титанов» достойна всеобщего признания, и вам точно стоит его посмотреть

Японский анимационный сериал «Атака титанов» знаменит поклонникам аниме-индустрии еще с 2013 года – именно тогда на экраны выходили первые серии.
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Однако аниме до сих пор не завершено, а последние серии должны появиться в 2023-2024 году. В «Атаке» 76 серий со стандартной длиной в 25 минут, OVA-эпизоды и несколько полнометражек. В России посмотреть аниме можно на портале «Кинопоиск». «Атака титанов» даже вошла в книгу рекордов Гиннеса за свою востребованность. И вполне заслуженно.

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Сюжет аниме лучше не знать до просмотра – впрочем, как и при старте любого другого тайтла. Завязывается история в мире, заселенном титанами – ужасающими гигантскими человекоподобными монстрами, не обладающими разумом и членораздельной речью. Кто-то из титанов действует более осознанно, чем остальные, кто-то – меньше. Их пропорции несколько отличаются от человеческих, что создает ужасающий эффект. Титанам не нужно питание, чтобы спокойно существовать, но они не против поохотиться за людьми. Они не носят одежду и в целом не ведут себя как общество. Одна из самых страшных особенностей титанов – широкая улыбка, навевающая ужас. Ее можно сравнить с хищническим оскалом, предупреждающим об угрозе жизни. От титана невозможно уйти живым – если ты попался, то уже навсегда. Никто не знает, каким образом появились титаны – но известно, что они появились сто лет тому назад.

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Та часть людей, которая смогла выжить, спряталась от титанов в государстве-крепости за стенами. Изнутри есть и дополнительные стены – чем «глубже» живет человек, тем выше его защита, а, соответственно, и статус. Человечество не знает, как выглядит настоящая природа – внутри стен нет ни морей, ни вулканов, ни пустынь. Королевством правит монарх, и большую роль в правлении играет церковь. Единственные люди, которым дозволено видеть происходящее на свободе и которые не боятся этого делать – это члены разведывательного корпуса. Цели военного формирования – узнать больше о титанах и подготовиться к возможному вторжению монстров.

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Собственно, нападение – это то, с чего начинается аниме. Первые же кадры наводят ужас – особенно колоссальный и бронированный титаны, которые помогают другим монстрам ворваться за первую стену и начать пожирать людей. Люди давно перестали бояться титанов, надеясь на стены и их защиту. Но у титанов есть своя тактика, неизвестная даже военным. Впрочем, люди – существа пострашнее монстров.

Сцены боя «Атаки титанов» впечатляющие и стремительные, а самое главное – проработанные. Исаяма, автор манги, работал вместе с инженерами, чтобы создать правдоподобное оружие, которое в теории могло бы работать и в настоящем мире. Чтобы убить титана, нужно разрезать определенное место на шее с помощью клинка. Битвы проходят в разных локациях, что позволяет наслаждаться сражениями каждый раз как в первый. Хотя и армия порой чувствует себя так же. Возможно, по «Атаке титанов» получилась бы хорошая игра.

Командирам отрядов нужно тщательно и аккуратно продумывать каждый шаг, чтобы минимизировать потери, которых у разведкорпуса больше нужного. Во втором сезоне это особенно заметно – в основном там сражения происходят на полях, где некоторые из устройств использовать не представляется возможным. Капитаны отрядов составляют схемы ведения боя и придумывают все больше и больше техник сражения. Помогает ли это против титанов – другой вопрос…

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Сериал выглядит пафосно и торжественно, а отношение героев к войне напоминает лучшие традиции русского дворянства XIX века – во главе принципов стоят честь, достоинство и справедливость. Однако «Атака» сурово показывает, что за принципы нужно платить – иногда кровью, иногда жизнью. Создатели не делают скидку на анимацию и показывают происходящее таким, какое оно есть, развеивая мифы и розовую вуаль идейности. Реалистичность очень грамотно вписана в сюжет – если зрителю поначалу кажется, что главные герои так же, как и в других сенэнах, будут бесконечно побеждать на силе своих убеждений, то потом это мнение рассеивается. Можно быть уверенным только в одном: смертей будет много. Смерть коснется даже тех, кто играет весомую роль в сюжете.

Герои аниме показаны как настоящие люди – со своими проблемами, мыслями, чувствами, надеждами и непрекращающейся рефлексией, отличающейся своим военным и моральным настроем. Люди сражаются не только с титанами, но и с самими собой – во всех смыслах.

Финал «Атаки титанов» вызвал много споров и недопониманий, оставил некоторые вопросы открытыми, а фанаты после прочтения сидели в недоумении и надеются на изменение концовки до сих пор. Последние главы разительно отличаются от основного сюжета и нужно быть к этому готовым – момент действительно переломный. Меняется даже рисовка и анимационная студия.

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В «Атаке» не так много серий в отличие от других тайтлов вроде «Наруто» или «Блича», но сюжет все равно захватывает и затягивает.

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