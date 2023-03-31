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Образовательный ресурс GeekBrains совместно с исследователями из «ВКонтакте» провели опрос об осведомленности россиян об информационных технологиях. В опросе участвовали граждане от 18 до 55 лет, а общая база отвечающих приближается к 1200. Главными темами исследования стали непосредственно осведомленность в данной сфере и ее значимость в жизни россиян, источники информации об ИТ и самые интересные направления отрасли для респондентов.

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80% россиян считают, что в современной реальности каждый должен хотя бы немного, но быть ознакомленным с информационными технологиями, так как они используются повсеместно независимо от вида деятельности. Тем не менее, лишь 11% ответивших уверены в своих знаниях по теме, в то время как 52% разбираются лишь в базовых вещах и основе отрасли. 36% (более трети опрошенных) заявили, что не знают абсолютно ничего. Чуть больше половины респондентов – 56% - хотели бы ознакомиться с индустрией глубже, остальные же 44% довольствовались бы поверхностной информацией.

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17% интересуются происходящим в сфере информационных технологий, чтобы узнать чуть больше о сфере. 51% проявляют интерес только эпизодического характера – только тогда, когда появляются новости о чем-то привлекающем внимание или интересном конкретно для них.

В качестве основных источников, из которых россияне получают информацию об информационных технологиях, средства массовой информации служат трети россиян (38%). Такое же число опрошенных доверяет роликам на видеохостингах. 27%, практически четверть, узнает об инновациях через общение с близкими. 19% пользуется изданиями, специализирующимися на отрасли информационных технологий. 15% резидентов обращаются к документальным фильмам, почти столько же – 13% - к блогерам, которые работают в ИТ. Подкасты, книги и печатные издания являются самой непопулярной категорией – 10% и 7% соответственно. Около половины россиян (48%) предпочитают черпать информацию из отечественных источников, 16% склоняются к зарубежным изданиям, остальные же следят за обеими категориями.

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Практически каждый второй (44%) интересуется применением инноваций на повседневной основе. Другие популярные категории, выбранные россиянами – использование технологий в медицинской сфере и сфере здравоохранения (35%), промышленное использование (27%), образовательные процессы с включением ИТ (24%), применение в космосе (20%). Чуть менее популярные тематики – кулинарные технологии (15%), финансы и искусство (по 14%). Некоторые интересуются и карьерой в данной области – таких 13%, и менеджментом в ИТ (8%).

Около трети ответивших в опросе утверждают, что знания об информационных технологиях пригодятся в повседневности – 39% респондентов. 37% добавили к повседневности еще и работу, 16% упомянули учебу. Большая часть россиян, 54%, хотела бы работать с технологиями. Стоит отметить, что респонденты считают тематику ИТ и увлечение ею полезным для общей эрудиции (37%). Четверть опрошенных (27%) считают, что осведомленность в данной области поможет и в обычных разговорах.