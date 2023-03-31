Новая методика снижения веса, изобретенная в Соединенных Штатах, позволяет снижать уровень сахара в крови. Излишняя глюкоза направляется прямиком в мышцы, где она используется, как «горючее» для организма.
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29 марта прошло весеннее собрание American Chemical Society (ACS, Американское химическое общество). На нем было представлено исследование, презентующее новый класс органических соединений. С его помощью можно убирать лишний вес без хирургии, как говорят авторы работы. Также отмечается, что метод не только исправляет проблемы с весом, но и уменьшает склонность и влечение к анестетическим (обезболивающим) препаратам.
На сегодняшний день самым эффективным методом избавления от ожирения считается хирургическое вмешательство, а самый известные его виды – липосакция, уменьшение желудка и похожие методы. Однако, к примеру, уменьшение желудка лишь способствует долгосрочной потере лишних килограммов, а стоит подобная операция немало. Кроме этого, имеется множество противопоказаний. Многие пациенты панически боятся «ложиться под нож».
Исследователи, создавшие методику, представленную на весенней конференции, изобрели альтернативный вариант. Ими был выведен отдельный класс химических органических соединений, способных изменять выделение гормонов в организме человека. Данные соединения являются подвидами пептидов. Они позволяют лучше распознавать чувство насыщения, хуже замечать ощущение голода, но самое эффективное действо – стабилизация уровня глюкозы в крови (что особенно актуально после уменьшения желудка).
Новый вид пептида, GEP44, стимулирует некоторые рецепторы человеческого организма. Эксперимент, проведенный учеными, доказал, что крысы ели всего лишь 1/5 своего привычного рациона, потеряв в результате исследования 12% массы тела за 16 дней.