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Проект, перевернувший представление о шутерах и сильно нашумевший за все двадцать два года существования – Counter Strike: Global Offensive - вскоре обновится. Информация красочно и креативно представлена на сайте игры. Самое существенное изменение – переход на новый движок, Source 2. На нем, например, работают Dota 2 и Half-Life: Alyx. Пользователи Интернета шутливо комментируют: «Началась новая эра, когда не каждый ПК потянет кс».

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Чтобы не допустить раскола игроков и избежать проблемы с фанатской базой, официально Valve заявила, что выпускает всего лишь обновление для CS. Однако де-факто игра полностью пересоздается. Компания назвала грядущие изменения крупнейшим скачком в области технологии в истории игры, который позволит наслаждаться и создавать контент еще несколько лет благодаря новым возможностям и ранее неизвестным тактикам, которые будут доступны благодаря работе разработчиков.

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Если анализировать представленную информацию, то можно заметить, что это действительно так. Новый движок действительно сильно поднимает уровень графики на современную планку. Тем не менее, сильнее всего на игру повлияют те изменения, которые сразу и не заметишь.



Одно из самых важных нововведений коснулось изменения структуры дыма. Теперь дым – полноценный физический объект и элемент игры, с которым можно взаимодействовать по-разному. Это не просто декоративный элемент, а нечто большее: дым может двигаться и менять свое положение, подстраиваться под помещение и локацию. Например, дым может растягиваться по помещениям, выходить из дверей и разбитых окон, спускаться и подниматься по лестничным проемам.

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При взрыве рядом дым может исчезнуть (как полностью, так и частично). Свет тоже влияет на дым, меняя его визуально – они работают вместе, с одними частицами. Дым может смешиваться с дымом от других гранат. Однако самое главное – при выстреле в дым он немного рассеивается. Того же эффекта можно достичь с помощью гранат. Кстати, обновления касаются и дымовых гранат – теперь они состоят из динамических частиц.





Другой важный момент обновления – изменение передачи информации на серверы Counter Strike. Если раньше серверы получали информацию с интервалами (они называются «тиками»), то теперь она поступает мгновенно. Так игра узнает сразу, что игрок подвинулся, сделал выстрел или бросил гранату. Благодаря уходу подтиковой структуры Counter Strike станет плавнее, аккуратнее и отзывчивее, а гранаты будут летать по одинаковой траектории. Передвижение, стрельба и броски гораздо улучшились.

Само собой, изменение движк повлекло за собой ряд перемен. Освещение Source 2, к примеру, гораздо реалистичнее прошлого и представляет собой текстуры, тени, отражения и блики, приближенные к настоящим. Новый движок позволяет экспериментировать и создавать новое: авторы карт сообщества получат доступ к отрисовке моделей и продвинутому созданию и тестированию модификаций карт. Говорится, что можно будет попробовать себя и в Мастерской предметов.

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Касательно предметов: изменения коснутся и них. Освещение и детализация Source 2 сделают лут красивее и реалистичнее. С обновлением они никуда не пропадут. Не пропадут и раскраски – просто некоторые из них станут высококачественными.

Визуально игра, конечно изменится. Изменится и интерфейс, и игровой процесс. Благодаря опять-таки новому движку и его реалистичности, вода будет выглядеть и «вести себя» по-другому. Взрывы, огонь, вспышки станут более приближенными к настоящим. Попадания, свечение бомбы и рассечение воздуха пулями тоже обещают быть впечатляющими. Окружение описывается как «красивое и логичное», что определенно очень важно для игры, где локация имеет большое значение. Но визуальная составляющая важна не только своим видом – она несет в себе определенную информацию. Counter Strike поработал и над этим аспектом – места, куда попали пули, теперь видно издалека. Пятна крови распределяются по поверхности согласно траектории выстрела, а цвет изменяется спустя время. Все, как в реальной жизни. Разработчики уверены – глазам тоже можно «рассказывать о произошедшем». Мнения комментаторов в сети разделились: кто-то считает изменение рисовки переменой в худшую сторону из-за «мультяшности», кто-то считает наоборот. В любом случае стоит дождаться официального выпуска игры и оценить старания дизайнеров и художников самостоятельно.

CS:GO

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CS 2

Абсолютно новый и полностью переделанный интерфейс тоже станет информативнее. Теперь с помощью визуальных эффектов можно будет увидеть состояние игрока.

Однако не только визуал влияет на впечатление от игры. Естественно, звук важен не менее, если не более. С обновлением ориентироваться по слуховым ощущениям станет легче: теперь звуки аккуратнее и различимее. Сообщается о работе над балансом звуков.

Обновлены несколько видов карт: классические карты (Dust 2, Mirage), улучшенные используют новое освещение Source 2, включая физически достоверные системы рендеринга (Nuke). Некоторые карты воссозданы с нуля и переработаны полностью, используя все новые инструменты Source 2 и технологии отрисовки (Overpass).

CS:GO

CS 2

В ближайшие месяцы, до официального релиза, который состоится летом 2023 года, фанатов ждет все больше подробностей. Пройдет ограниченный тест, который позволит увидеть проблемы и провести работу над недочетами и недостатками. Тем не менее, тест не раскроет возможности CS полностью. Он начнется 22-23 марта. Чтобы попасть в число тех, кому повезет опробовать игру, нужно соответствовать некоторым критериям, выставленными Valve. Команда оценивает недавнее время игры (что важно, на официальных серверах), учетную запись в Steam и принимает решение о доверии. Игроки, получившие бан, доступ не получат. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Steam.

Представлены скриншоты обновленной игры. Увидеть ее и опробовать в широком доступе можно будет уже этим летом, но путь к выпуску Counter Strike 2 уже начат.





Как это часто бывает, подобные объявления не проходят без инцидентов. Уже через несколько часов хакеры слили первый билд Counter Strike 2. Его заметили на пиратских сайтах. Сыграть с другими пользователями невозможно – пока доступна только игра с ботами. Тем не менее, игроки отметили новый внешний вид игры и изменения. Слитая версия запускается через эмулятор Steam. Официальных заявлений от компании пока не поступало.