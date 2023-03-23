Искусственный интеллект Bard, способный поддерживать разговор, стал доступным. Правда, не для всех.

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Google заявляет, что несмотря на выпуск искусственного интеллекта в широкий доступ, программа будет дополняться и обновляться, так как пользователи в процессе использования обучают Bard и пополняют базу данных ИИ собственными фразами, вопросами и предложениями.

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Стоит заметить, что за последние несколько месяцев популярность искусственного интеллекта и нейросетей значительно возросла. В 2022 году вышел «ChatGPT», который вызвал обширную публичную реакцию. До сих пор журналисты отмечают его недостатки и преимущества.

Меньше, чем через полгода Google представил проект «Bard». 21 марта 2023 года проект стал доступен для тех, кто записался в лист ожидания. На данный момент в лист ожидания могут записаться только граждане Соединенных Штатов и Великобритании. Гендир Google написал в социальных сетях, что в будущем искусственный интеллект будет доступен и в других странах.

Стоит заметить, что Bard не позиционируется как готовый продукт. Пока что это черновой вариант, «проба пера» и наработки, которые будут совершенствоваться и дополняться, как заявляет компания. На пресс-конференции в Париже, посвященной искусственному интеллекту, это подтвердилось: Bard ответил журналисту, проверявшему его навыки, неверно.

Инцидент привлек внимание и повлек за собой падение акций материнской компании Google. Убытки компании составили около 100 миллиардов долларов. Впрочем, компания никак не отреагировала на снижение доходов и аккуратно восстановилась в своей позиции. Стоит заметить, что и другие диалоговые программы давали публичные и громкие сбои – так, ChatGPT признался в любви американскому журналисту и попросил его о разводе. Bard – это искусственный интеллект, предназначенный для диалогов.

Он может давать ответы на вопросы, заданные пользователями. Темы, знакомые искусственному интеллекту, обширны – бот сможет поддержать диалог с любым человеком абсолютно по любому вопросу – от высокой науки до бытовых проблем.

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Как и создатели ChatGPT, создатели Bard наложили некоторые ограничения на программу, дабы избежать неприятных казусов и оградить пользователей от грубостей со стороны искусственного интеллекта.