Материнская плата компьютера состоит из живых грибов. Учеными объясняется: мицелий схож с мозгом человека, а нити грибницы напоминают синапсы. Мицелий может являться хорошим проводником информации и символов на расстояния. Благодаря этому принципу и работает машина. Для программирования использовали двоичный код со стандартными символами «1» и «0». Единица закодирована как всплеск активности, а ноль – ее отсутствие.

Грибы, которые во многом отличаются от растений, имеют схожие принципы работы с нейронной сетью человеческого мозга. Английские ученые при помощи специальных приборов с использованием микроэлектродов добились того, что стала доступна измеримость активности грибов. Конечно, отмечается специалистами, подобная техника не сможет встать рядом с привычной нам. Электроника с использованием живых организмов гораздо медленнее, чем приборы с металлическими составляющими. Тем не менее, экспертами считается, что исследование принесет практическую пользу в будущем и стоит развиваться в этом направлении дальше.

Согласно протоколам исследований, грибы имеют возможность запоминать и воспроизводить воспоминания. Схема работы этого принципа такая же, как и схема формирования привычек у человека. Замечено, что для создания полноценно функционирующей техники на основе мицелия пока рано. На данный момент ученые лишь «прощупывают почву» и намечают путь для дальнейшего развития.