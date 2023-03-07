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Открытый бета-тест Counter-Strike: Source 2 начнётся в апреле
Valve наконец-то решили выкатить вторую часть CS:Source, естественно с основным упором на большой киберспорта.
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И это не журналистская утка. Всё началось с того, что в конце февраля Valve сменила лого в официальном твиттере CS:GO (хотя это уже и случалось в сентябре-октябре прошлого года). Первого марта в Twitter начала распространяться информация о новом профиле в свежих драйверах от Nvidia – Counter Strike 2. В это же время появилась информация, что Valve на условиях неразглашения приглашала к себе в Сиэтл команду про-игроков, которые занимались тестом нового шутера.

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Ричард Льюис, авторитетный игровой журналист, прогнозам которого доверяет добрая часть игрового коммьюнити, на своей странице в substack также отметил, что причиной отсутствия отклика разработчика на пожелания пользователей является то, что практически вся команда, которая разрабатывала франшизу с первых её версий, была задействована в работе над продолжением.

Что на данный момент нам известно наверняка?

Первое и самое главное – CS2 получит новый движок Source 2.0. Новый движок, несмотря на его более высокую оптимизацию, может означать также и повышение реалистичности изображения, что скажет обладателям low-end конфигураций «прости и прощай». Это, конечно, идёт вразрез с философией Valve (вспомним идеальную картинку в Half Life 2, которую можно было получить на чём-то, слегка шустрее офисного калькулятора), однако это вполне укладывается в общие тенденции игростроя в целом.

Сервера получат тикрейт размером 128, что соответствует прямому конкуренту – онлайн-шутеру Valorant. Если сейчас такого можно добиться в CSGO только при помощи пляски с бубном, то после релиза это станет стандартом качества.

Большую работу проделали над алгоритмами матчмейкинга – вполне возможно, в дальнейшем Valve откажется от услуг третьих лиц, таких компаний как FACEIT, однако на стадии бета новых инструментом ждать не стоит – это пока что долгосрочные планы компании.

Будет ли это новой игрой? Пока Valve не дали официальных комментариев, а мы, оглядываясь назад, можем вспомнить историю с Dota 2, которая при переезде на новый движок, стала называться Dota 2 Reborn. Также, вспоминая свежие утечки с серверов Valve, трудно предположить, что CS2 будет чем-то принципиально новым.

Наиболее очевидным решением компании будет перенос CSGO на новый движок с продвинутыми алгоритмами matchmaking`a и более отзывчивыми серверами – так у лиги киберспорта не возникнет проблем с введением новой дисциплины.

В пользу такого мнения говорит и то, что компания сейчас активно развивает сегмент гаджетов собственного производства – это, безусловно, требует больших финансовых затрат и крупного штата разработчиков, что также могло повлиять на выбор компании – обкатывать новый движок или же выпускать принципиально новый игровой продукт. Да и Гейб в начале 21 года говорил, что компания разрабатывает две новых однопользовательских игры – трудно представить, что в этих проектах задействованы зелёные новички, а не матёрые разрабы.

Сэм Ньюэлл говорил в прошлых интервью о том, что «разрабатывать новые [однопользовательские] игры весело. Будет здорово вернуться к работе над ними», что также может свидетельствовать о том, что каких-то революционных идей от CS2 ждать не стоит.

В общем, всё говорит о том, что это будет глобальное обновление – да, с заделом на будущее, да, в новой обёртке, но всё же дополнение. Оно положительно скажется на росте интереса к игре в среде киберспорта, но рядовым, казуальным геймерам, скорей всего ничего нового не предложит.

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Напомним, что это будет самым крупным релизом компании со времён Dota 2 (Alyx - проект, безусловно хороший, но не более того).

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