До 2030 года планируется вложить порядка 500 млрд рублей в развитие космических технологий.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

В первую очередь, речь идёт об отечественном изготовлении спутников для дистанционного зондирования земли, услуги которых РФ пока что приобретает у иностранных партнёров.

реклама

С оглядкой на бурное развитие частного бизнеса в космической сфере на Западе, первый вице-премьер заявил в середине января этого года: пора открыть космос для частного бизнеса.

Решение вполне логично – на фоне провалов Роскосмоса с неиссякаемым потоком бюджетных средств, частный сектор с его бизнес-ориентированной моделью исследований выглядит перспективней.

На данный момент крупнейшие игроки рынка, напр. «Газпром. Космические системы» и «Сканэкс», воздерживаются от комментариев – видимо, учитывая долевое участие государства в подобных проектах, нет точного понимания, каким образом распределятся бюджетные деньги.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Напомним читателю, почему важно задуматься над импортозамещением под угрозой технологической изоляции – ведь пока что российские компании закупают ДЗЗ-снимки в основном у Китая. Данная технология позволяет:

осуществлять контроль за экологическим и технологическим (интернет вещей) состоянием регионов

прогнозировать ЧС, оценка урона.

выйти на новый уровень развития сельского хозяйства.

контролировать природопользование на территории РФ.

поддерживать актуальность карт РФ высокого разрешения (мореходство, метеорология, туризм и спорт, земельное право).