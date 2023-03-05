В первую очередь, речь идёт об отечественном изготовлении спутников для дистанционного зондирования земли, услуги которых РФ пока что приобретает у иностранных партнёров.
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С оглядкой на бурное развитие частного бизнеса в космической сфере на Западе, первый вице-премьер заявил в середине января этого года: пора открыть космос для частного бизнеса.
Решение вполне логично – на фоне провалов Роскосмоса с неиссякаемым потоком бюджетных средств, частный сектор с его бизнес-ориентированной моделью исследований выглядит перспективней.
На данный момент крупнейшие игроки рынка, напр. «Газпром. Космические системы» и «Сканэкс», воздерживаются от комментариев – видимо, учитывая долевое участие государства в подобных проектах, нет точного понимания, каким образом распределятся бюджетные деньги.
Напомним читателю, почему важно задуматься над импортозамещением под угрозой технологической изоляции – ведь пока что российские компании закупают ДЗЗ-снимки в основном у Китая. Данная технология позволяет:
- осуществлять контроль за экологическим и технологическим (интернет вещей) состоянием регионов
- прогнозировать ЧС, оценка урона.
- выйти на новый уровень развития сельского хозяйства.
- контролировать природопользование на территории РФ.
- поддерживать актуальность карт РФ высокого разрешения (мореходство, метеорология, туризм и спорт, земельное право).