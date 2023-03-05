Теперь TikTok в США законодательно запрещен по решению президента, его поддержало большинство голосов в конгрессе.

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Двадцатью четырьмя голосами против 16 было принято расширение полномочий президента для ввода запрета на использование сервиса влогов TikTok на территории США. Что характерно – демократы немедленно выступили с резкой критикой.

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Грегори Микс озвучил общее для левого крыла мнение: «Инстинкт республиканцев запрещать всё – начиная от книг, заканчивая публичными выступлениями – основан на страхе непонимания происходящего».

Республиканцы также отреагировали на положительное решение: любой, у кого загружен на телефон TikTok, является потенциальным агентом коммунистической партии Китая, считает Майкл Маккол.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого Дома, заявила: «TikTok создаёт проблему – это проблема сохранности данных рядовых американцев». Госучреждениям дали неделю на удаление приложения со всех устройств и систем, которые принадлежат к категории госимущество. О частных устройствах речи пока не идёт.

Официальный представитель компании ByteDance так прокомментировала инициативу Конгресса: «Запрет TikTok на территории США – это запрет на экспорт американской культуры», что не кажется таким уж преувеличением, учитывая популярность приложения.

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Впрочем, гражданам США не привыкать к ущемлению их прав и свобод – достаточно вспомнить «Патриотический акт» от 2002 года, когда на волне параноидального страха перед мусульманским миром органам безопасности дали возможность прослушивать любые телефонные звонки без согласования с судьями.