Миллиардер раздумывает над разработкой нейросети-аналога знаменитого чат-бота "ChatGPT" от американской компании "OpenAI".

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К слову, в далеком 2015 году, Илон был одним из основателей компании "OpenAI" вместе с Сэмом Олтменом, однако через три года он покинул совет директоров компании. В итоге ни доступа к управлению, ни акций компании.

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Теперь, в конце 2022 года, сам Илон Маск в своем аккаунте Twitter'а признался, что созданный компанией чат-бот "страшно хорош", а также то, что мировое сообщество "недалеко от опасно мощного искусственного интеллекта".

Уже несколько недель Илон Маск обращается с различными исследователями и экспертам в сфере создания, обучения и разработки искусственного интеллекта для использования его в сети. Например, издание "The Information" сообщает, что Илон обращался с предложением к исследователю Игорю Бабушкину, который совсем недавно ушел из компании, занимающейся обучением механизмов и машин, "Alphabet".

В итоге Илону удалось обговорить с Игорем вопрос по формированию команды, но последний официально предложение пока не принимал.

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