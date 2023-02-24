Среди достоинств робота-хирурга есть и действительно прорывные в медицине новшества – так, робот может вводить инструменты для операции через маленькие надрезы точнейшим образом, что значит, крови будет меньше, а об уродливых шрамах можно забыть.\
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Кроме того, MIRA имеет функцию дистанционного управления, что очень удобно, особенно для космонавтов в условиях отрыва от классической полноценной медицины.
Предыдущая версия проекта прошла через несколько исследований на планете. В 2021 году, например, MIRA удалила половину толстой кишки человеку (правосторонняя гемиколэктомия). Операция была проведена через маленькое отверстие в области пупка.
Майкл Джобст, доктор медицинских наук, контролировавший и проводивший испытание, сообщил, что робот справился отлично и осложнений у пациента не возникло.
Специальная версия робота ожидается к доставке на Международную космическую станцию в 2024 году.
В условиях космического полета MIRA будет учиться выполнять разрезы на материалах, имитирующих кожу и вставлять импланты из металла.