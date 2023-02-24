Этот инновационный гаджет действительно может стать незаменимым для ослабления и снятия спазмов, болевых ощущений, напряжения и застоя лимфатической жидкости и воды в мышечных тканях организма.

У прибора имеется несколько режимов с разными настройками. Режим с использованием микротока (электрического оздоравливающего тока с безопасной малой амплитудой) помогает избавиться от лишней молочной кислоты в тканях, которая появляется вследствие активного распада глюкозы и может мешать спортсменам или людям с пониженной выносливостью. Режим «вибрация» представляет собой приятный массаж, помогающий организму расслабиться после тяжелых дней и физической активности.

«Strig» имеет широкий спектр применения – начиная лечебно-профилактическими целями и заканчивая поддерживанием здоровья, улучшением стрессоустойчивости, выносливости и работоспособности, общего самочувствия.

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Многие отмечают более комфортный, продолжительный сон и нормализированный обмен веществ в числе приятных последствий после использования гаджета. Массажер можно использовать на всех участках тела, обеспечивая его многофункциональность и универсальность.