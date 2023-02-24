Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

«Strig» — инновационный вибромассажер для всего тела

Гаджет пригодится любому для ослабления и снятия спазмов и болевых ощущений по всему телу.
[ ] для раздела Блоги
+
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

Этот инновационный гаджет действительно может стать незаменимым для ослабления и снятия спазмов, болевых ощущений, напряжения и застоя лимфатической жидкости и воды в мышечных тканях организма.

У прибора имеется несколько режимов с разными настройками. Режим с использованием микротока (электрического оздоравливающего тока с безопасной малой амплитудой) помогает избавиться от лишней молочной кислоты в тканях, которая появляется вследствие активного распада глюкозы и может мешать спортсменам или людям с пониженной выносливостью. Режим «вибрация» представляет собой приятный массаж, помогающий организму расслабиться после тяжелых дней и физической активности.

«Strig» имеет широкий спектр применения – начиная лечебно-профилактическими целями и заканчивая поддерживанием здоровья, улучшением стрессоустойчивости, выносливости и работоспособности, общего самочувствия.

реклама


Многие отмечают более комфортный, продолжительный сон и нормализированный обмен веществ в числе приятных последствий после использования гаджета. Массажер можно использовать на всех участках тела, обеспечивая его многофункциональность и универсальность.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

массажер strig вибромассажер
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
38
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
41
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
72

Интересные материалы

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
13 февраля 2023 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
17 февраля 2023 41
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
23 февраля 2023 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Поезд тронулся – Пригожин сообщил о том, что ЧВК «Вагнер» выделили боеприпасы на 10 дней
151
Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой в интересах обеих стран и всего мира
5
Минобороны: Украина готовится к вторжению в Приднестровье
9
Украина уже испробовала поставленные США дальнобойные ракеты GLSDB по целям на Донбассе
38
Евгений Пригожин рассказал о критериях вступления и условиях работы в ЧВК "Вагнер"
5
Российская ракета Х-555 превратила украинский энергоблок ТЭЦ в мешанину из стали и бетона
144
Пригожин прямо из Бахмута поздравил всех военнослужащих с Днём защитника Отечества
2
Финальная версия Baldur’s Gate 3 выйдет 31 августа — в том числе и на PS5
1
Эксперты Military Watch рассказали в какую страну Китай отправит свои двухмоторные истребители L-15
+
CNN: Польский президент Анджей Дуда заявил, что танки Leopard 2 уже готовы к отправке на Украину
2
Выпуском первой гарнитуры дополненной реальности Apple займётся Luxshare
+
Зачем Китай представил свой план урегулирования конфликта на Украине
2
НАСА подтвердило падение 500 кг метеорита в США
+
Столкновение галактик уже началось – когда Млечный путь сольётся с Андромедой
2
Раскрыты основные характеристики смартфонов Samsung Galaxy A54 и Galaxy A34
+
Концерн Калашников раскручивает маховики производства барражирующих боеприпасов "КУБ"
1
AMD Dragon Range 7945HX идет в ногу с лучшими процессорами Intel в Geekbench 5
+
Что подарить мужчине на 23 февраля: топ-10 подарков-гаджетов
8
Учёные NASA вплотную приблизились к ответу на вопрос: «Есть ли жизнь на Марсе»
2
Valve устроила для читеров ловушку и забанила более 40 000 аккаунтов в Dota 2
+

Популярные статьи

Откровения действующего бойца ЧВК Вагнер – трофейное оружие, страх в глазах врага и много наёмников
15
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
86
Как защитнику Отечества приобрести Apple iPhone 14 128Gb со скидкой 50%, инструкция
19
Китай строит военные корабли быстрее, чем любая страна, США не поспевают за ВМС НОАК – Пентагон
20
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Февраль)
8
9 способов ускорить ваш старый ПК
62
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
38
Субъективное мнение об Atomic Heart
30
О высоком искусстве комментирования на Overclokers.ru
48
Мои итоги на HWBOT в 2022 году
14

Сейчас обсуждают

REY_B_
22:49
Так это же антивоенная акция. При чём тут вы?
Поезд тронулся – Пригожин сообщил о том, что ЧВК «Вагнер» выделили боеприпасы на 10 дней
swr5
22:48
Сбрасывайте своего клоуна с трона, идите на примирение с Россией, для вас это единственный шанс выжить и сохранить свои территории и людей.
Российский морпех по воле случая смог увернуться от выстрела из гранатомёта РПГ-7 и показал видео
Олег Хрипушин
22:47
Слава погибшим. А вот бандерофашистам видимо одёжки не хватает, если негнущаются с убитых носить.
Поезд тронулся – Пригожин сообщил о том, что ЧВК «Вагнер» выделили боеприпасы на 10 дней
До последнего украинца
22:46
Твой народ в цыган превратился.
Первые 14 танков Leopard 2 из Польши прибыли на Украину
A224
22:46
"не играл но осуждаю" ))) смешно
Субъективное мнение об Atomic Heart
REY_B_
22:45
"боясь повышения градуса противостояния" - это хохма такая? Но почему не смешная? Если бы амеры не хотели бы этой войны, то они бы её и не начинали. И не поставляли бы оружия. И тем более не обещали б...
США в пакете помощи на 2 млрд долларов отправят на Украину ракеты для HIMARS и много дронов
Котик
22:45
Шорох в твоей жопе, клоп вонючий.
Китай собирается поставить свои дроны-камикадзе Армии РФ
До последнего украинца
22:44
Как обычно твои хозяева ссут на лицо тебе и таким как ты , а вы с открытым ртом стоите как долбоящеры и ждёте пока насрут на вас.
Первые 14 танков Leopard 2 из Польши прибыли на Украину
V.L.A.D.L.E.N
22:40
Один хохол сам с собой разговаривает.🤦‍♂️
Поезд тронулся – Пригожин сообщил о том, что ЧВК «Вагнер» выделили боеприпасы на 10 дней
Роман Ильягулов
22:40
Вряд ли напрямую поставят, побоятся заокеанцев, сделают так что мы их якобы сами делаем - откроем предприятие по переклеиванию шильдиков на какой - нибудь "Змей Горыныч" и все, типа, наше производство...
Китай собирается поставить свои дроны-камикадзе Армии РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем