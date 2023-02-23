Что насчет дизайна? Так теперь он «экологичный»! Это значит, что для создания каждого экземпляра телефона использовался переработанный и экологически чистый материал, а именно переработанное стекло и натуральные красители, которыми были окрашены алюминиевые рамки смартфона. Даже коробка телефона и другая «макулатура» созданы из переработанного материала, а весь пластик, как сообщает официальный сайт, раньше плавал мусором в океане. Пользователю предлагается 4 разных цвета: зеленый, черный фантом, лаванда и бежевый.

Фишкой смартфона стало встроенное электронное перо, которое создает ощущение письма обычной ручкой на бумаге.

Основная камера оснащена 200-мегапиксельным сенсором и специальной технологией двойной стабилизации видео, что делает записанные материалы очень плавными. О камерах в двух словах: селфи-камера -12 Мп, ультра-широкоугольная камера – 12 Мп, широкоугольная камера – 200 Мп, 10-кратный и 3-кратный оптические зумы – по 10 Мп.

реклама

S23 Ultra показал, необычную для телефонной компании, функцию четких ночных снимков. В чем ее необычность? В том, что здесь она наконец-то действительно работает.

Процессор мощный – и точка! Snapdragon позволяет редактировать видео, звонить по видеосвязи и играть в игры в высоком разрешении без зависаний и нагрева корпуса, а аккумулятор в 5000 мАч не заставит сидеть у зарядки, его хватает с раннего утра до поздней ночи. Вне зависимости от яркости, дисплей Dynamic AMOLED 2X радует глаз: тут и мельчайшие детали при просмотре фильмов, и атмосферный свет во время прохождении игр.

Возможность кастомизации интерфейса – бесконечное развлечение. Практически каждая деталь может принять тот вид и стиль, который ты ему задашь: экран блокировки, уведомления, тема и виджеты.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Самым главным отличием от предыдущей модели является абсолютно высокое разрешение среди смартфонов компании Samsung. Если в S22 Ultra – 108 Мп, то в S23 Ultra – все 200 Мп. В целом, на Samsung Galaxy S23 Ulta совершенно не стыдно перейти с IPhon’а последней модели. Многие пользователи, которые испытали двух разных производителей смартфонов отметили, что S23 Ultra уже смог обогнать самые навороченные «яблочные телефоны» и уверенно продолжает набирать обороты.