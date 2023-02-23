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«Главный» среди Samsung - почему новый S23 Ultra обгоняет все другие мировые трендовые смартфоны

Samsung Galaxy S23 Ultra стал самым популярным смартфоном из линейки Galaxy S. Все пользователи данной модели, как один, отзываются: «за него не стыдно!».
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Что насчет дизайна? Так теперь он «экологичный»! Это значит, что для создания каждого экземпляра телефона использовался переработанный и экологически чистый материал, а именно переработанное стекло и натуральные красители, которыми были окрашены алюминиевые рамки смартфона. Даже коробка телефона и другая «макулатура» созданы из переработанного материала, а весь пластик, как сообщает официальный сайт, раньше плавал мусором в океане. Пользователю предлагается 4 разных цвета: зеленый, черный фантом, лаванда и бежевый. 

Фишкой смартфона стало встроенное электронное перо, которое создает ощущение письма обычной ручкой на бумаге.

Основная камера оснащена 200-мегапиксельным сенсором и специальной технологией двойной стабилизации видео, что делает записанные материалы очень плавными. О камерах в двух словах: селфи-камера -12 Мп, ультра-широкоугольная камера – 12 Мп, широкоугольная камера – 200 Мп, 10-кратный и 3-кратный оптические зумы – по 10 Мп. 

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S23 Ultra показал, необычную для телефонной компании, функцию четких ночных снимков. В чем ее необычность? В том, что здесь она наконец-то действительно работает. 

Процессор мощный – и точка! Snapdragon позволяет редактировать видео, звонить по видеосвязи и играть в игры в высоком разрешении без зависаний и нагрева корпуса, а аккумулятор в 5000 мАч не заставит сидеть у зарядки, его хватает с раннего утра до поздней ночи. Вне зависимости от яркости, дисплей Dynamic AMOLED 2X радует глаз: тут и мельчайшие детали при просмотре фильмов, и атмосферный свет во время прохождении игр.

Возможность кастомизации интерфейса – бесконечное развлечение. Практически каждая деталь может принять тот вид и стиль, который ты ему задашь: экран блокировки, уведомления, тема и виджеты.

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Самым главным отличием от предыдущей модели является абсолютно высокое разрешение среди смартфонов компании Samsung. Если в S22 Ultra – 108 Мп, то в S23 Ultra – все 200 Мп. В целом, на Samsung Galaxy S23 Ulta совершенно не стыдно перейти с IPhon’а последней модели. Многие пользователи, которые испытали двух разных производителей смартфонов отметили, что S23 Ultra уже смог обогнать самые навороченные «яблочные телефоны» и уверенно продолжает набирать обороты.

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