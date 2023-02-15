Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле прошлого года – он пришёлся на пик пандемии COVID-19.
реклама
Revolution содержит скины для самых популярных пушек игре, таких как AK-47, M4A4, Glock, P90, M4A1-S и AWP, причем первые два – относятся к красной группе редкости – «Тайное».
Большинство выполнены в блестящих неоновых тонах, что явилось прямо таки откровением после однотипных принтов – все они сделаны энтуазиастами и в каждой работе видна большая любовь как к игре, так и к дизайну стволов. Все скины объединяет преобладающая эстетика киберпанка и анимэ.
Также после обновления стал доступен музыкальный пак от Дензела Карри. Valve не впервой сотрудничать с известными исполнителями – мы помним коллаборацию с группами bbno$ и AWOLNATION.
Вполне возможно, что дополнительно интерес к игре подогрел проходивший чемпионат IEM Katowice 2023 – обновление было выпущено 10 февраля, аккурат перед полуфиналом.