Через несколько дней после выпуска обновления Revolution было зафиксировано одновременное присутствие свыше 1.3 миллиона игроков.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле прошлого года – он пришёлся на пик пандемии COVID-19.

реклама

Revolution содержит скины для самых популярных пушек игре, таких как AK-47, M4A4, Glock, P90, M4A1-S и AWP, причем первые два – относятся к красной группе редкости – «Тайное».

Большинство выполнены в блестящих неоновых тонах, что явилось прямо таки откровением после однотипных принтов – все они сделаны энтуазиастами и в каждой работе видна большая любовь как к игре, так и к дизайну стволов. Все скины объединяет преобладающая эстетика киберпанка и анимэ.

Также после обновления стал доступен музыкальный пак от Дензела Карри. Valve не впервой сотрудничать с известными исполнителями – мы помним коллаборацию с группами bbno$ и AWOLNATION.

Вполне возможно, что дополнительно интерес к игре подогрел проходивший чемпионат IEM Katowice 2023 – обновление было выпущено 10 февраля, аккурат перед полуфиналом.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде