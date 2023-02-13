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Этномиколог Михаил Вишневский о франшизе The Last of us с научной точки зрения

Мир Last of us отличается стройностью и биологической логикой, сразу заявляет Михаил. Очевидно, поэтому данная тема его и заинтересовала.
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Для начала следует отметить, что глобальную катастрофу вызвал не выдуманный гриб, но реально существующий – это Кордицепс однобокий, паразитирующий на муравьях древоточцах.

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Учёный отметил, что не совсем верно называть заражённых зомби – в отличие от последних, существа, управляемые Кордицепсом однобоким обладают разумом.

Разберём цепочки развития заражённых.

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Первая стадия поражения спорами – Бегуны.

Их особенности:

  • кожа пепельного оттенка, носит следы многочисленных повреждений
  • способности восприятия: слух и зрение
  • способность воспроизводить звуки скорей механическая, рудиментарная
  • движения плавные, антропоморфные
  • охотятся стаями

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По мере роста и развития гриба в носителе, Бегун превращается в Сталкера.

Его отличительные признаки:

  • кожа его всё ещё напоминает стандартный покров человека – эпидермис и дерму под ним, однако есть локальные уплотнения
  • на теле есть очаги проросшей грибницы, видны плодовые тела
  • способности восприятия: слух и зрение, зачаточная способность к эхолокации
  • движения плавные, антропоморфные
  • охотятся в одиночку, предпочитают закрытые помещения, темноту, склонны скрывать своё присутствие

Не вполне понятно, с точки зрения науки, склонность Сталкера избегать света, т.к. грибы вполне лояльны к УФ-излучению, видимо это механизм адаптации к ночной охоте.

Спустя неустановленный промежуток времени Сталкер превращается в Щелкуна.

Что характерно для этой стадии развития заражённого?

  • кожные покровы уплотнены и укреплены
  • кости черепа разрушены, голова, кроме мозга, заменена двусторонним симметричным образованием – склероцием, плотной мицеллярной грибной структурой
  • способности восприятия: зрение отсутствует полностью, Щелкуны прекрасно слышат, способность к эхолокации крайне высока.
  • движения дёрганые, механистичные – на это влияет разрастающаяся грибная структура внутри носителя. Что примечательно, в реальной жизни такие же движения характерны для поражённых кордицепсом муравьев.
  • обитает повсюду, можно встретить одну особь, группу или даже небольшую стаю

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Далее, уточняет учёный, следует определиться с деревом развития носителей и предлагает следующую схему:

Рассмотрим развитие Сталкера в Топляка:

  • на плечах и голове присутствуют плотные, гранатоподобные структуры, наполненные жидкостью и газом – Топляки отрывают их и кидают в противника, при контакте структуры взрываются, нанося повреждения. Прямая аналогия из мира насекомых – это термиты и жуки-бомбадиры. Жуки, к примеру, защищаясь, стреляют в атакующего из желёз заднего сегмента брюшка саморазогревающейся смесью химических веществ, температура струи может достигать 100 С.
  • способности восприятия: несмотря на сильно видоизменённую голову, обладают слухом и зрением, к эхолокации не способны
  • Топляк территориал – он селится во влажной местности и редко покидает пределы своих владений
  • они весьма немногочисленны, однако их можно встретить в группах других видов заражённых
  • они медлительны, движения плавные, антропоморфные, могут преследовать жертву, однако недолго

Щелкуны развиваются в Шаркунов:

  • кожные покровы уплотнены и укреплены ещё больше
  • кости черепа разрушены, голова, кроме мозга, заменена двусторонним симметричным образованием – склероцием, структура его более сложна, размер увеличен
  • способности восприятия: зрение отсутствует полностью, Шаркун обладает идеальным слухом и очень развитой эхолокацией  
  • движения дёрганые, механистичные
  • встречается только по одному или же в группе других видов в закрытых помещениях

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Учёный подмечает: первые три стадии развития, Бегун, Сталкер и Щелкун, наиболее подвижные и предназначены для заражения, Топляк и Шаркун – это скорей охрана мест плодоношения гриба. Таким образом, можно предположить зачаточное развитие социального общества с распределением ролей.

Также стоит отметить уникального врага – Крысиного короля, как и в своём одноименном прообразе, это сросшаяся структура из нескольких особей, отражающая колоссальный эволюционную пластичность гриба.

Как  произошло заражение человека, т.е. каким образом появился так называемый «нулевой пациент»? Вишневский выдвинул гипотезу, что грибу удалось сменить хозяина в уникальных условиях – человек с крайне ослабленным в результате внешних факторов иммунитетом натолкнулся на мутантные споры и заразился воздушно-капельным путём – это могло быть как живущее изолированно от цивилизации племя, регулярно питавшееся личинками муравьёв-листорезов, так и научная экспедиция, занимавшаяся изучением поведения муравье.

Однако почему же во вселенной Lust of us заражение происходит только через покусы или раны, не заражают человека споры до сих пор посредством вдыхания последних? Всему виной иммунитет – споры в нормальных условиях уничтожаются неспецифической иммунной системой. В дальнейшем, при покусах, функцию заражения берут на себя кардицепсные дрожжи, более агрессивные и не склонные к симбиотическим связям, как споры.

Каким же образом заражение получило столь массовое распространение?

Фатальная ошибка человечества – решение уничтожить заражённые жилые пункты путём бомбардировки. В сериале ответственная за гибель человечества – та самая миколог из Джакарты. При бомбардировке в воздух попала масса патогенных дрожжей из уничтоженных тел заражённых, а воздушные потоки сделали своё дело.

Как гриб контролирует носителя? Примеров в живой природе масса: муравьи и Кордицепс однобокий, оса-наездница и гусеница, токсоплазмы и грызуны.

В целом, у вселенной Lust of Us есть большой задел развития на будущее, резюмирует учёный.

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