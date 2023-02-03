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Депутат Европарламента, Адриана Мальдонадо Лопес, выступила с отчётом, суть которого – взглянуть правде в глаза и решить несколько уже давно остро стоящих проблем.
Речь идёт о микротранзакциях в играх, лутбоксах и так называемого «фарминга» внутриигровой валюты.
Деятельность по продаже игровой валюты в интернет, заявляет депутат, прямой путь для отмывания «грязных» наркоденег, да ещё к тому же связанная с детским рабским трудом в странах третьего мира. Практически дословно цитируя мадам Лопес: Евросоюзу пора заняться расследованием потенциальных связей между «фармингом» и финансовыми преступлениями, а также – с прямым нарушением прав человека.
Что же касается микротранзакций и лутбоксов, депутат прямо заявила, что разработчикам следует избегать явно агрессивного и провоцирующего дизайна в играх, а также сделать механизмы лутбоксов прозрачней для конечного пользователя.
Распространение игровой зависимости, уже давно признанная ВОЗ расстройством поведения, также должна подтолкнуть к более тесному сотрудничеству разработчиков компьютерных игр и ЕС.
Также депутаты Европарламента неоднократно указывали на то, что разработчики ПО должны уделять внимание созданию инклюзивной среды для людей с ограниченными возможностями, не забывать о гендерном разнообразии и финансовой безопасности пользователей.
Отчёт был принят 577 голосами. Против 56. 15 воздержалось.
Добавим также, что в скором времени может быть учрежденная ежегодная европейская премия за онлайн-видеоигры. В связи с особой ценностью «экосистемы» видеоигр, её потенциала для роста и инноваций, Комиссия может разработать специальную стратегию, касающуюся данного культурного сегмента.