В местечке Катовице, что в Польше, ежегодно проводится один из старейших турниров профессиональной сцены Counter Strike: Global Offensive – в далёком 2014 году состоялся первый подобный ивент.
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В этом месяце игроки будут выяснять отношения с 1 по 12 февраля, турнир пройдёт в 3 этапа.
Первый этап Play-In, с 1 по 3 февраля, и в эти дни 16 команд разыграют между собой 8 слотов, первые матчи будут проходить в формате bo1, следующие – bo3.
Второй этап соревнований, группы, пройдёт с 4 по 7 числа: 16 команд в двух группах будут играть по системе double-elimination. В play-off выйдут по 3 сильнейших игровых состава.
Заключительный этап продлится с 10 по 12 февраля – игры будут проходить по системе single-elimination, формат bo3. Гранд-финал пройдёт в формате bo5 12 февраля в 17:30 по МСК.
Полный список команд выглядит так:
- Ninjas in Pyjamas,
- Team Spirit,
- Cloud9,
- Complexity Gaming,
- FURIA Esports,
- MIBR,
- IHC Esports,
- Grayhound Gaming,
- OG,
- ENCE,
- BIG,
- Sprout,
- paiN Gaming,
- Evil Geniuses,
- Fnatic,
- Permitta Esports.
Призовой фонд составит 1.000.000 долларов. Из них победителю достанется 400.000$. А также слот на IEM Cologne 2023.
Intel Extreme Masters Cologne 2023, в свою очередь, стартует 25 июля, его призовой фонд также составляет 1 миллион долларов.