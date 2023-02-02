В очередной раз Польша открывает двери для всех кто прошел квалификации на турнир по CS:GO и теперь поборется за призовой фонд в один миллион долларов.

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В местечке Катовице, что в Польше, ежегодно проводится один из старейших турниров профессиональной сцены Counter Strike: Global Offensive – в далёком 2014 году состоялся первый подобный ивент.

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В этом месяце игроки будут выяснять отношения с 1 по 12 февраля, турнир пройдёт в 3 этапа.

Первый этап Play-In, с 1 по 3 февраля, и в эти дни 16 команд разыграют между собой 8 слотов, первые матчи будут проходить в формате bo1, следующие – bo3.

Второй этап соревнований, группы, пройдёт с 4 по 7 числа: 16 команд в двух группах будут играть по системе double-elimination. В play-off выйдут по 3 сильнейших игровых состава.

Заключительный этап продлится с 10 по 12 февраля – игры будут проходить по системе single-elimination, формат bo3. Гранд-финал пройдёт в формате bo5 12 февраля в 17:30 по МСК.

Полный список команд выглядит так:

Ninjas in Pyjamas,

Team Spirit,

Cloud9,

Complexity Gaming,

FURIA Esports,

MIBR,

IHC Esports,

Grayhound Gaming,

OG,

ENCE,

BIG,

Sprout,

paiN Gaming,

Evil Geniuses,

Fnatic,

Permitta Esports.

Призовой фонд составит 1.000.000 долларов. Из них победителю достанется 400.000$. А также слот на IEM Cologne 2023.

Intel Extreme Masters Cologne 2023, в свою очередь, стартует 25 июля, его призовой фонд также составляет 1 миллион долларов.

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