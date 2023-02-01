Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

3 самые популярные стратегии в 2022 году

Многие давно и с завидным упорством утверждают, что стратегический жанр себя изживает, а он все с таким же упорством доказывает, что его рано списывать со счетов.
[ ] для раздела Блоги
1
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Действительно, за последнее время вышло немало ярких, а главное дорогих стратегий, которые сумели не только порадовать «старичков», но и привлечь новую аудиторию.

реклама

Итак, ниже будет рассказано про три самых актуальных стратегии на 2022 год, в которые стоит сыграть каждому ценителю жанра.

Age of Empires 4

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Возвращение культовой классики и одной из самых авторитетных стратегических серий. AoE 4 – это старомодная историческая RTS, которая предлагает до боли знакомый игровой процесс. Игроки выбирают фракцию, а потом развиваются на карте: строят базу, налаживают сбор ресурсов, клепают юнитов и сражаются с врагом.

Также можно развивать технологии и перескакивать через исторические эпохи, открывая новые войска и вооружение. Всего присутствует четыре таких исторических периода, начиная от самого раннего Средневековья и заканчивая эпохой империй. Примечательно, что в игре доступна Русь, как одна из фракций, что порадует отечественных игроков.

реклама

AoE 4 вышла 28 октября 2021 года, а уже в декабре получила главный приз в номинации «Лучший симулятор или стратегия» на церемонии The Game Awards и вот тут-то всё и началось...

Соревновательная сцена AoE 4 растёт и ширится, дополнения расхватываются игроками как горячие пирожки, а 3D графика, поразившая нас в Age of Empires 2 в далёком 1999 году, теперь просто валит с ног – можно часами изучать точную детализацию строений и юнитов.

Но, увы, есть и ложка дёгтя: баланс далеко не идеален (что, мы надеемся, поправят в следующих), а текстуры земли и домов заметно мылят. Однако Age of Empires по популярности далеко не Starcraft, хоть и имеет свою тёплую ламповую фан-базу – ожидать идеальной полировки баланса не стоит.

Старых игроков всегда будет преследовать ощущение, что по игровому процессу AoE 4 остаётся в тени второй части, как младший брат – в тени старшего.

реклама

О популярности это стратегии в киберспорте говорят как имена организаторов чемпионатов, так и размеры призовых.

Онлайн турниры Winter Team Championship и Golden League проводимые Elite Gaming Channel с призовым фондом 40.000 $ и 125.000 $ соответственно.

Крупнейшим онлайн турниром является Red Bull Wololo: Legacy 2022 Age of Empires IV с призовым фондом аж 300.000 $.

Из оффлайн турниров стоит отметить N4C, который организуется немецким игроком Nili_AoE в Берлине и имеет призовой фонд в 100.000 $.

реклама

Весьма интересно мнение самого разработчика Relic Entertainment о их игре, которые заявили (практически дословно): мы не стремились украсть фан-базу у AoE 2, нам было просто интересно предоставить достойную альтернативу.

И действительно, неустаревающая Age of Empires 2 вошла в топ-100 на стриминговой платформе Twitch в 2020 году, что говорит о непревзойдённом балансе внутриигровых рас, гибкости игры как в тактическом, так и в стратегическом аспекте, а турниры по ней так и вовсе не уступают призовым фондам «четвёрки»: на прошедшем Red Bull Wololo: Legacy 2022 Age of Empires II призовые составили 200.000$.

Civilization 6

Король жанра исторических глобальных стратегий, который до сих пор остается на своем троне. Игры подобного жанра могут выходить пачками, но «Цивилизация» всегда будет стоять особняком. Это большая и комплексная стратегия, где игрокам предоставлен огромный простор для строительства и развития собственного государства.

Цель игры состоит в глобальном доминировании – необходимо стать самой сильной цивилизацией и достичь максимального мирового господства. Сделать это можно различными способами и военный является самым примитивным и простым.

Играть, конечно же, лучше в полную версию, ведь только так игра раскрывает себя полностью.

Выпущенная в 2016 году, игра продолжала обрастать нововведениями. К игре вышло два полновесных дополнения Rise & Fall и Gathering Storm, обновление 2020 New Frontier Pass предоставляло подписку на новый контент, выпускавшийся с мая 2020 по апрель 2021.

И новый контент это не просто набор обновлённых текстурок и прочей чепухи – в игру добавилось 8 новых цивилизаций и 6 игровых режимов. Leader Pass, анонсированный в ноябре 2022 года, предоставляет в пользование игроку новых лидеров. Такое внимание со стороны разработчика говорит о проработанности и глубине игрового мира.

Однако есть и отрицательные стороны – большинство игроков говорило об откате ИИ к уровню пятой части, т.е. об отсутствии всяких улучшений, однако не стоит забывать о энтузиастах – где зевнул разработчик, там доделают игроки.

Достаточно сказать, что в Steam мастерской на данный момент присутствует порядка 1400 модов к игре (цифра немыслимая) – правка баланса, улучшенный ИИ, маппаки и всевозможные твики – мало какая игра может похвастаться такой огромной творческой фанбазой.

Crusader Kings 3

Еще одна глобальная историческая стратегия в данном списке, но уже в реальном времени. Игра посвящена феодальной эпохе, а игрокам необходимо здесь возглавлять не само государство, а выступать от лица управленца.

По своей сути, это настоящий симулятор лорда или князя, где необходимо как можно дольше удерживать власть. Игрокам доступен широчайший инструментарий для достижения этой цели. Объявлять войны и заключать различные союзы – это самое примитивное, что можно делать в игре.

Это настоящая средневековая стратегическая «песочница», которая только поощряет творческий подход к решению проблем и задач.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

игры games стратегии стратегии в реальном времени gamescom
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
12
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
33
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
14

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК Вагнера предлагает американцам покинуть тёмную сторону
67
Вторая из шести латвийских САУ М109А5Ö превратилась в металлолом после попадания Ланцета
53
Во втором сезоне Modern Warfare 2 поменяют интерфейс главного меню
2
Калашников будет производить модернизированные автоматы АК-12, которые будут применяться в СВО
3
Русский солдат увернулся от гранаты, поймал сбросивший боеприпас дрон и выложил видео
20
Россияне смогут жаловаться на нарушителей ПДД с помощью приложения, и получать за это бонусы и еду
7
От 1,5 до 10 млн руб за танк - "цены" за уничтоженные Абрамсы и Леопарды опубликовал URA.RU
10
Вагнер победил, ЧВК «Моцарт» прекратила свое существование
3
Предположительно, прототипы нового TITAN RTX заметили на сайте отслеживания грузоперевозок
4
В Британии ядерный реактор на атомной подлодке Vanguard отремонтировали с помощью суперклея
6
Xbox проведет презентацию летом в Лос-Анджелесе
+
Первый запуск ракеты «Союз-5» запланирован на 2024 год
6
Украина получит намного меньше немецких кошек, чем ожидает – Португалия не отдаст свои Leopard 2
5
В 2023 году в России стартует производство модернизированного культового автомата АК-12
5
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3060 подешевела на 20%
14
Турецкий бронетранспортёр Kirpi отбит у Украины и используется армией РФ
+
Раскрыты спецификации RTX 4090 Ti: 18176 ядер CUDA и мощность до 600 Вт
2
Госсекретарь США допустил военный сценарий недопущения обретения Ираном ядерного оружия
13
Проверьте приложения вашего телефона по списку вредоносных программ Dr.Web
+
"Полупроводниковая блокада" России потерпела крах
13

Популярные статьи

Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии
25
Новые самолеты Boeing с расчаленным крылом позволят снизить расход топлива на 30%
15
Сериал Travelers (Путешественники) - немножко хорошей фантастики
33
ТОП-8 причин купить новую видеокарту прямо сейчас и не тянуть с апгрейдом ПК
82
Грязная игра: Как фанатам Intel занизить FPS, и почему игры с закрытым кодом могут быть предвзяты
36
5 причин, по которым я полностью перешел на использование портативных или portable программ
3
Призрак Киева был сбит над Краматорском – эксперты не исключат, что аса сбили свои со Стингера
26
Сравнение цен на популярные процессоры AMD в Китае и в России
5
Как перестать переживать о непройденных играх и играть только в те, что приносят удовольствие
59
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
12

Сейчас обсуждают

Nutty8655
16:57
Так откажутся от всего российского вооружения, нax оно такое фуфлыжное нужно... Будут на французском...
Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии
daimos
16:56
Кто минск не исполнял, мымра ципсошная?! Будапешт у вас зимой 14 закончился, читай по тексту, не говоря о том, что нератифицирован
Украинский дипломат Алексей Макеев рассказал о желании его страны получить статус ядерной державы
Имя
16:56
в конце июня 2022 на алике рубль под 61р за доллар был когда курс реальный 52р за $ или как-то так ещё помню
ТОП-8 причин купить новую видеокарту прямо сейчас и не тянуть с апгрейдом ПК
Nutty8655
16:55
А воевать он тоже на времянках будет?
Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии
ffe
16:53
Ага. Поэтому и понаставил памятников Хорти и всяким местным зафашистам. Абсолютно ультраправый чел, как и его окружение. Этакое подобие наших боссов (которые тоже насквозь все правые), эрдогановцев ...
Google тестирует чат-ботов на основе нейросетей, конкурирующих с ChatGPT
Дмитрий Зяблов
16:52
Футурамы обсмотрелся? Понимаю. 😀😏
IT-миллионер в 45 лет пытается вернуть своё тело к 18-летнему возрасту и победить старость
Nutty8655
16:52
Это тебе привиделось в соловьином угаре...
Русские солдаты выявили диверсантов ВСУ по натовским сапогам
ark-bak
16:51
Если даже получат яо - не заботятся пустить ракеты?
Украинский дипломат Алексей Макеев рассказал о желании его страны получить статус ядерной державы
Имя
16:49
@А представь, что ты руководишь закупками. Скинешь ты цены, а рубль рухнет. Придется закупать новую партию чуть ли не себе в убыток.@ представим мы руководим ценами на перепродажу товаров, прибавили к...
ТОП-8 причин купить новую видеокарту прямо сейчас и не тянуть с апгрейдом ПК
Саша Осипович
16:49
Уважоемые знатоки, есть смысл на 350 мать менять проц 1600x на 5600?
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем