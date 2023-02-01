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Действительно, за последнее время вышло немало ярких, а главное дорогих стратегий, которые сумели не только порадовать «старичков», но и привлечь новую аудиторию.

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Итак, ниже будет рассказано про три самых актуальных стратегии на 2022 год, в которые стоит сыграть каждому ценителю жанра.

Age of Empires 4

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Возвращение культовой классики и одной из самых авторитетных стратегических серий. AoE 4 – это старомодная историческая RTS, которая предлагает до боли знакомый игровой процесс. Игроки выбирают фракцию, а потом развиваются на карте: строят базу, налаживают сбор ресурсов, клепают юнитов и сражаются с врагом.

Также можно развивать технологии и перескакивать через исторические эпохи, открывая новые войска и вооружение. Всего присутствует четыре таких исторических периода, начиная от самого раннего Средневековья и заканчивая эпохой империй. Примечательно, что в игре доступна Русь, как одна из фракций, что порадует отечественных игроков.

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AoE 4 вышла 28 октября 2021 года, а уже в декабре получила главный приз в номинации «Лучший симулятор или стратегия» на церемонии The Game Awards и вот тут-то всё и началось...

Соревновательная сцена AoE 4 растёт и ширится, дополнения расхватываются игроками как горячие пирожки, а 3D графика, поразившая нас в Age of Empires 2 в далёком 1999 году, теперь просто валит с ног – можно часами изучать точную детализацию строений и юнитов.

Но, увы, есть и ложка дёгтя: баланс далеко не идеален (что, мы надеемся, поправят в следующих), а текстуры земли и домов заметно мылят. Однако Age of Empires по популярности далеко не Starcraft, хоть и имеет свою тёплую ламповую фан-базу – ожидать идеальной полировки баланса не стоит.

Старых игроков всегда будет преследовать ощущение, что по игровому процессу AoE 4 остаётся в тени второй части, как младший брат – в тени старшего.

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О популярности это стратегии в киберспорте говорят как имена организаторов чемпионатов, так и размеры призовых.

Онлайн турниры Winter Team Championship и Golden League проводимые Elite Gaming Channel с призовым фондом 40.000 $ и 125.000 $ соответственно.

Крупнейшим онлайн турниром является Red Bull Wololo: Legacy 2022 Age of Empires IV с призовым фондом аж 300.000 $.

Из оффлайн турниров стоит отметить N4C, который организуется немецким игроком Nili_AoE в Берлине и имеет призовой фонд в 100.000 $.

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Весьма интересно мнение самого разработчика Relic Entertainment о их игре, которые заявили (практически дословно): мы не стремились украсть фан-базу у AoE 2, нам было просто интересно предоставить достойную альтернативу.

И действительно, неустаревающая Age of Empires 2 вошла в топ-100 на стриминговой платформе Twitch в 2020 году, что говорит о непревзойдённом балансе внутриигровых рас, гибкости игры как в тактическом, так и в стратегическом аспекте, а турниры по ней так и вовсе не уступают призовым фондам «четвёрки»: на прошедшем Red Bull Wololo: Legacy 2022 Age of Empires II призовые составили 200.000$.

Civilization 6

Король жанра исторических глобальных стратегий, который до сих пор остается на своем троне. Игры подобного жанра могут выходить пачками, но «Цивилизация» всегда будет стоять особняком. Это большая и комплексная стратегия, где игрокам предоставлен огромный простор для строительства и развития собственного государства.

Цель игры состоит в глобальном доминировании – необходимо стать самой сильной цивилизацией и достичь максимального мирового господства. Сделать это можно различными способами и военный является самым примитивным и простым.

Играть, конечно же, лучше в полную версию, ведь только так игра раскрывает себя полностью.

Выпущенная в 2016 году, игра продолжала обрастать нововведениями. К игре вышло два полновесных дополнения Rise & Fall и Gathering Storm, обновление 2020 New Frontier Pass предоставляло подписку на новый контент, выпускавшийся с мая 2020 по апрель 2021.

И новый контент это не просто набор обновлённых текстурок и прочей чепухи – в игру добавилось 8 новых цивилизаций и 6 игровых режимов. Leader Pass, анонсированный в ноябре 2022 года, предоставляет в пользование игроку новых лидеров. Такое внимание со стороны разработчика говорит о проработанности и глубине игрового мира.

Однако есть и отрицательные стороны – большинство игроков говорило об откате ИИ к уровню пятой части, т.е. об отсутствии всяких улучшений, однако не стоит забывать о энтузиастах – где зевнул разработчик, там доделают игроки.

Достаточно сказать, что в Steam мастерской на данный момент присутствует порядка 1400 модов к игре (цифра немыслимая) – правка баланса, улучшенный ИИ, маппаки и всевозможные твики – мало какая игра может похвастаться такой огромной творческой фанбазой.

Crusader Kings 3

Еще одна глобальная историческая стратегия в данном списке, но уже в реальном времени. Игра посвящена феодальной эпохе, а игрокам необходимо здесь возглавлять не само государство, а выступать от лица управленца.

По своей сути, это настоящий симулятор лорда или князя, где необходимо как можно дольше удерживать власть. Игрокам доступен широчайший инструментарий для достижения этой цели. Объявлять войны и заключать различные союзы – это самое примитивное, что можно делать в игре.

Это настоящая средневековая стратегическая «песочница», которая только поощряет творческий подход к решению проблем и задач.