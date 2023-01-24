Приключенческий шутер от первого лица: Киберпанк в стиле вестерн

ExeKiller — это приключенческая игра от первого лица, события которой переносят в постапокалиптическую вселенную в стиле киберпанк. Работой над дебютным проектом занимается польская независимая студия Paradark. Игрокам отводится роль охотника за головами, путешествующего по большому миру на своей футуристической машине и устраняет цели ради биочипов. Релиз версии на ПК намечен на 2023 год. Но пока в Steam красуется надпись "Скоро выйдет".

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Сюжет

История разворачивается в альтернативной версии 1998 года. За двадцать лет до этого произошла глобальная катастрофа, известная как Великий пожар, которая уничтожила всю поверхность планеты и привела к массовому вымиранию.

Выживших (третья часть населения) полностью контролирует корпорация. Главному герою предстоит заняться поисками биочипов, содержащих информацию, позволяющую управлять людьми. Наши решения повлияют на развитие приключений протагониста.

Геймплей

В нашем распоряжении большой мир с открытой структурой, где находится пустынная пустошь, живописные и мрачные каньоны, заброшенные шоссе и различные поселения. Авторы добавили в игру динамичное изменение суток и погодных условий. Самыми частыми и сильными атмосферными явлениями станут радиоактивные солнечные бури.

Передвигаться по карте можно как пешком, так и на футуристическом автомобиле.

Основой геймплея становятся миссии, при прохождении которых мы сталкиваемся со сложными решениями, влияющими на остальных персонажей и дальнейшие события.

Учитывая, что наш герой является охотником, особую роль играют поединки с противниками. Во время динамичных боев мы можем использовать оружие, гаджеты и боевые способности. Но, никто не запрещает действовать тихо, обходя противников с тыла и устраняя их ножом.





Технические аспекты

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В плане графического оформления ExeKiller предлагает высококачественный детализированный дизайн в стиле киберпанка. Во время сражения и исследования окружающего мира играют атмосферные саундтреки.