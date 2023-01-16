Dota Underlords - лучший автобатлер
Изначально выпуск игры состоялся в 2019 году в рамках программы раннего доступа. Полноценная версия вышла в 2020 году для платформ Windows, macOS, Linux, Android и iOS.
Dota Underlords является самостоятельной версией модификации Dota Auto Chess для Dota 2, разработанной Drodo Studio.
Игра уже вышла давно и даже успела по мнению многих умереть, однако у неё всё еще стабильный онлайн игроков, хоть и относительно не высокий. Порядка 2-3 тысяч пользователей в зависимости от времени суток.
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Считаю данную игру лучшим автобатлером, поэтому решил и вас познакомить с ней.
Как уже говорилось выше - персонажи всем хорошо знакомы. Они все из игры Dota 2.
Вам перед каждым раундом дается определенное количество золотых монет, за которые вы покупаете любого из 5 доступных персонажей.
Либо можно потратить немного золотых монет чтобы заменить существ, доступных для покупки (прокрутить магазин).
Три одинаковых персонажа объединяются в одного с улучшенными характеристиками и имеют одну звезду. И так до трех звезд на каждом персонаже.
Из существующих автобатлеров максимум похожа на Team Fight Tactics от RIOT.
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