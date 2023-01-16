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Dota Underlords - лучший автобатлер

Dota Underlords - разработана Valve на основе всем известной Dota 2. Все персонажи именно оттуда. Вы ставите на доску выбранных персонажей, а они уже самостоятельно сражаются как во всех автобатлерах.
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Изначально выпуск игры состоялся в 2019 году в рамках программы раннего доступа. Полноценная версия вышла в 2020 году для платформ Windows, macOS, Linux, Android и iOS. 

Dota Underlords является самостоятельной версией модификации Dota Auto Chess для Dota 2, разработанной Drodo Studio.

Игра уже вышла давно и даже успела по мнению многих умереть, однако у неё всё еще стабильный онлайн игроков, хоть и относительно не высокий. Порядка 2-3 тысяч пользователей в зависимости от времени суток.

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Считаю данную игру лучшим автобатлером, поэтому решил и вас познакомить с ней.

Как уже говорилось выше - персонажи всем хорошо знакомы. Они все из игры Dota 2. 

Вам перед каждым раундом дается определенное количество золотых монет, за которые вы покупаете любого из 5 доступных персонажей.

Либо можно потратить немного золотых монет чтобы заменить существ, доступных для покупки (прокрутить магазин).

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Три одинаковых персонажа объединяются в одного с улучшенными характеристиками и имеют одну звезду. И так до трех звезд на каждом персонаже.

Из существующих автобатлеров максимум похожа на Team Fight Tactics от RIOT.

 


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Теги

игры dota 2 games dota dota2 dota underlords autochess автобатлер
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