Цена пока не объявлена, но она должна быть не кусающейся.

Эта модель создана для геймеров, которые хотят наслаждаться как красочными сюжетными играми, так и динамичными киберспортивными шутерами. Монитор Gigabyte M27UP имеет экран с диагональю 27 дюймов и использует IPS-панель. В режиме 4K он работает с частотой обновления 160 Гц, для современных AAA-игр с яркой графикой вполне подойдет. Для киберспортивных игр можно переключиться в режим Full HD с частотой 320 Гц. В этом случае изображение уменьшается до 24 дюймов, а пользователь может выбрать соотношение сторон 16:9, 4:3 или 5:4. Переключение между режимами происходит мгновенно благодаря кнопке Tactical Switch 2.0.

Экран обеспечивает 95% охвата цветового пространства DCI-P3. Время отклика составляет всего 1 мс (GtG), а поддержка DisplayHDR 400 улучшает контрастность и детализацию. Для дополнительного комфорта предусмотрен режим AI Picture Mode, который автоматически настраивает яркость и контраст в зависимости от контента. Пользователям доступны шесть предустановленных режимов: FPS, MOBA, Movie, Racing, RPG и Reader.

Монитор оснащен безвентиляторной системой охлаждения. Есть встроенный KVM-переключатель, который позволяет управлять несколькими устройствами с одной клавиатуры и мыши. Среди портов: USB Type-C с зарядкой до 45 Вт, два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, два USB 3.0, USB Type-B и аудиовыход 3,5 мм. Встроенные динамики мощностью 5 Вт обеспечивают неплохой звук.

Кроме того, монитор поддерживает геймерские функции: таймер, секундомер, экранный прицел и автоматическое высветление темных зон.

В итоге, Gigabyte M27UP — это мощный игровой монитор, который сочетает высокое разрешение, быструю частоту обновления и современные технологии. Двухрежимная система, AI-функции и богатый набор портов делают его универсальным решением для простых геймеров и профессиональных киберспортсменов. Хотя цена пока не объявлена, ожидается, что она будет конкурентоспособной.