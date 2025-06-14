Роскосмос для этих целей сотрудничает с Китаем.

Роскосмос объявил о планах установить первую ядерную электростанцию на Луне. Этот проект станет основой для будущих лунных баз. Кроме того, Россия намерена возобновить исследования Венеры и создать новую орбитальную станцию, которая заменит Международную космическую станцию (МКС). Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Начнем с того, что Россия планирует отправить на Луну компактную ядерную электростанцию. Эта электростанция будет обеспечивать энергией будущую лунную базу. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, такая установка станет важным шагом для освоения Луны и других планет. Электростанция поможет питать оборудование и поддерживать работу научных станций. Роскосмос работает над этим проектом вместе с Китаем. К проекту лунной станции уже присоединились 13 стран, как сообщает ТАСС.

Ядерную установку сначала протестируют на Земле, а отправка на Луну запланирована после 2036 года. Ученые считают, что ядерная энергия — ключ к успешным полетам в дальний космос.

Кроме ядерного реактора на Луне, Россия намерена вернуться и к изучению Венеры. Дмитрий Баканов напомнил, что Советский Союз был единственной страной, чей аппарат успешно сел на поверхность Венеры. Это произошло в 1970 году, когда аппарат «Венера-7» передал данные с планеты. Теперь Роскосмос планирует новые миссии в этом направлении. Например, проект «Венера-Д» - эта миссия включает отправку орбитального аппарата и посадочного модуля. Запуск запланирован на конец 2020-х годов. Ученые надеются получить новые данные о климате и геологии Венеры.



