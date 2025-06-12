Автомобиль представлен в спортивной версии — Sports Edition

Этот автомобиль создан для молодёжи, которая ценит стиль, технологии и экологичность. Машина разработана совместно с китайской компанией Changan и уже продаётся в Китае. Цены начинаются от 22 320 долларов и доходят до 35 000 долларов. В Европе модель появится под названием Mazda 6e, но только в электрической версии.

Mazda EZ-6 Sports Edition привлекает внимание своим ярким дизайном. Автомобиль выполнен в фирменном стиле Mazda Soul Motion - линии кузова плавные и элегантные, но с ноткой спортивной агрессии. Электрическая версия имеет закрытую панель вместо решётки радиатора, а у гибрида решётка выглядит традиционно. Логотип Mazda подсвечивается, что добавляет машине какого-то шарма и современности.

Внешне автомобиль напоминает фастбэк-купе благодаря коротким свесам спереди и сзади. Размеры седана: длина — 4921 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1485 мм. Колёсная база составляет 2895 мм, это позволило обеспечить просторный салон. Спортивный стиль подчёркивают чёрные глянцевые детали кузова, 19-дюймовые чёрные диски и красные тормозные суппорты.

Внутри Mazda EZ-6 Sports Edition выглядит очень стильно. В центре внимания — большой 14,6-дюймовый экран медиасистемы. Он работает на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 8155. Приборная панель полностью цифровая, с экраном 10,2 дюйма. За дополнительную плату можно установить 50-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью. Он показывает информацию прямо перед глазами водителя.

Даже в базовой версии сиденья обтянуты кожей. В топовых комплектациях используется комбинация кожи и замши, а также чёрная алькантара с красной прострочкой. Для комфорта есть трёхзонный климат-контроль, панорамная крыша с люком и атмосферная подсветка с 64 цветами. Аудиосистема Sony с 14 динамиками обеспечивает отличное звучание. Есть даже сиденья с функцией «zero gravity», которые могут почти полностью раскладываться для максимального удобства.

Mazda EZ-6 Sports Edition предлагается в двух вариантах: полностью электрическом и гибридном. Электрическая версия оснащена мотором мощностью 258 лошадиных сил (190 кВт). Покупатели могут выбрать батарею на 56,1 кВтч или 68,8 кВтч. Запас хода составляет 480 км или 600 км по китайскому циклу CLTC. Зарядка от 30% до 80% занимает всего 15 минут при использовании быстрого зарядного устройства.

Гибридная версия сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 95 лошадиных сил и электромотор на 218 лошадиных сил. Батарея — литий-железо-фосфатная. На чистом электричестве автомобиль проедет 130 или 200 км, а с полным баком и заряженной батареей — до 1301 км. Оба варианта имеют задний привод.

Кроме того, автомобиль оснащён современными технологиями. Система Mazda EZ-Drive Connect позволяет управлять машиной через приложение на смартфоне. Есть квазиавтопилот DiPilot — это продвинутый круиз-контроль с функцией удержания в полосе. Безопасность обеспечивают светодиодная оптика, система EyeSight и крепления для детских кресел ISOFIX. Также есть центральный замок с электронным блокированием двигателя и система экстренной помощи Entune Safety Connect.

В общем, Mazda EZ-6 Sports Edition создана для молодых водителей, которые хотят стильный и технологичный автомобиль. В Китае машина уже пользуется популярностью. С октября 2024 года продано почти 2500 экземпляров, что делает её одной из самых успешных моделей среди среднеразмерных седанов совместных брендов. В Европе продажи начнутся в середине 2025 года, но только в электрической версии с батареей до 80 кВтч.