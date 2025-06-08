На фоне публичного скандала между Илоном Маском и Дональдом Трампом.

В Соединённых Штатах разгорелась дискуссия о возможной национализации спутниковой системы Starlink, принадлежащей компании SpaceX Илона Маска. Причиной стало беспокойство властей по поводу угроз национальной безопасности. Ситуация обострилась из-за публичного конфликта между Маском и президентом США Дональдом Трампом.

В феврале 2025 года сотрудники Департамента эффективности государственного управления (DOGE), который тогда возглавлял Илон Маск, установили терминал Starlink на крыше офисного здания Эйзенхауэра в Вашингтоне, недалеко от Белого дома. Это было сделано без согласования с надзорными службами, что вызвало тревогу у экспертов по безопасности. По данным The Washington Post, терминал обошёл системы контроля, которые предотвращают утечки информации и кибератаки и мог дать несанкционированный доступ к секретным данным хакерам или иностранным разведкам.

Конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом начался после того, как Маск покинул пост главы DOGE в мае 2025 года. Их отношения испортились из-за разногласий по поводу нового закона, который увеличивал государственный долг и вводил налоговые послабления. Маск выступал за сокращение расходов, а Трамп настаивал на своих инициативах.

Ситуация обострилась, когда Трамп предложил прекратить государственные контракты с компаниями Маска, чтобы сэкономить бюджет. В ответ Маск заявил, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы. Бывший советник Трампа Стив Бэннон пошёл дальше, предложив депортировать Маска и национализировать SpaceX, обвиняя его в угрозе безопасности и называя "нелегальным мигрантом".

Стив Бэннон также упомянул возможность использования Закона о производстве оборонной продукции (Defense Production Act) для национализации SpaceX. Этот закон позволяет правительству США брать под контроль частные компании в интересах национальной безопасности. Бэннон считает, что SpaceX, будучи частной компанией, слишком сильно влияет на критически важные отрасли, такие как интернет, связь и космические запуски.