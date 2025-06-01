Представили новинку в Пусане, на выставке MADEX-2025.

В конце мая в южнокорейском городе Пусан прошла выставка вооружений и военных технологий MADEX-2025 на которой показали немало новинок. Особое внимание привлек к себе концепт малозаметного дрононосца морского базирования, представленный компанией HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI). Корабль в будущем будет снабжен развитой системой искусственного интеллекта, что позволит снизить количество экипажа. Об этом на своих страницах пишет околовоенное издание Army Recognition со ссылкой на свои источники.

Перспективный корабль-носитель БПЛА получил название HCX-23 Plus и способен нести на себе как классические дроны самолетного типа, так и машины с возможностью вертикального взлета и посадки. Верхняя палуба корабля не имеет привычного «острова» и полностью отдана под запуск и посадку дронов. Кроме того палуба, поделена на две большие зоны, одна из которых представляет классическую взлетно-посадочную полосу, а втора – площадка под взлет и посадку БПЛА, которые обладают возможностью вертикального подъема. Как отмечают в издании, вдобавок к летательным аппаратам на HCX-23 Plus, возможно, установят вертикальные шахты пуска крылатых ракет.

Пока HD HHI показали только концепт будущего дрононосца без каких-либо подробностей, кроме возможности нести крылатые ракеты, дроны и малочисленный экипаж. Единственное что известно дополнительно, так это попытка создать боевой корабль с использованием материалов и форм, предназначенных для снижения заметности HCX-23 Plus на фоне моря. Тут стоит помнить, что Южная Корея один из главных производителей гражданских кораблей грузового типа в мире и у них есть все возможности реализовать этот концепт в что-то рабочее.