Пока что это только прототип, полноценный релиз будет в конце года.

Google представила новую функцию для браузера Chrome. Теперь браузер сможет автоматически менять слабые или скомпрометированные пароли, когда пользователь даст на это согласие. Об этом разработчики сообщили на ежегодной конференции Google I/O 2025.

Если Chrome обнаружит, что вы используете утёкший или слабый пароль, он предложит заменить его. На экране появится кнопка «Изменить за меня». Нажмите на неё, и браузер сам сгенерирует новый надёжный пароль, обновит его на сайте и сохранит в менеджере паролей Google. Это избавит вас от необходимости придумывать сложные комбинации и менять их вручную.

Однако функция будет работать только на сайтах, которые поддерживают специальную страницу для смены пароля. Google уже уведомила web-разработчиков о нововведении, чтобы они подготовились к запуску.

Кроме того, Chrome улучшит поддержку ключей доступа (passkey). Это современная альтернатива паролям, которая считается более безопасной. Однако, если ключ доступа по какой-то причине недоступен, браузер предложит войти с помощью обычного логина и пароля.

«Если мы просто говорим, что пароль слабый, это раздражает. Людям не нравится делать лишнюю работу, и они часто игнорируют такие предупреждения», — объяснила Париса Табриз, вице-президент Google и руководитель разработки Chrome, в интервью The Verge.

Google подчёркивает, что без вашего разрешения ничего меняться не будет. «Мы хотим, чтобы люди сами решали, менять пароль или нет», — отметила Табриз.

Полноценный релиз функции ожидается в конце 2025 года, как сообщает издание The Verge.