Google представила новую функцию для браузера Chrome. Теперь браузер сможет автоматически менять слабые или скомпрометированные пароли, когда пользователь даст на это согласие. Об этом разработчики сообщили на ежегодной конференции Google I/O 2025.
Если Chrome обнаружит, что вы используете утёкший или слабый пароль, он предложит заменить его. На экране появится кнопка «Изменить за меня». Нажмите на неё, и браузер сам сгенерирует новый надёжный пароль, обновит его на сайте и сохранит в менеджере паролей Google. Это избавит вас от необходимости придумывать сложные комбинации и менять их вручную.
Однако функция будет работать только на сайтах, которые поддерживают специальную страницу для смены пароля. Google уже уведомила web-разработчиков о нововведении, чтобы они подготовились к запуску.
Кроме того, Chrome улучшит поддержку ключей доступа (passkey). Это современная альтернатива паролям, которая считается более безопасной. Однако, если ключ доступа по какой-то причине недоступен, браузер предложит войти с помощью обычного логина и пароля.
«Если мы просто говорим, что пароль слабый, это раздражает. Людям не нравится делать лишнюю работу, и они часто игнорируют такие предупреждения», — объяснила Париса Табриз, вице-президент Google и руководитель разработки Chrome, в интервью The Verge.
Google подчёркивает, что без вашего разрешения ничего меняться не будет. «Мы хотим, чтобы люди сами решали, менять пароль или нет», — отметила Табриз.
Полноценный релиз функции ожидается в конце 2025 года, как сообщает издание The Verge.