За то время пока 46-й президент США Байден занимал свой пост все привыкли к тому, что тот периодически ошибался во время своих выступлений перед публикой. Тогда народ критиковал выступления главы Белого дома и высоко оценил пришедшего после него Дональда Трампа, но тот оказался также не безупречен. Дело в том, что во время своего выступления перед американскими военнослужащими в Катаре, 47-й глава США заявил о разработке F-55 и новой модернизации F-22 с приставкой Super в названии.

«Мы делаем модернизацию, простую модернизацию, но мы также делаем F-55. Я собираюсь назвать его F-55, и это будет существенная модернизация, но он будет также с двумя двигателями, потому что у F-35 один двигатель. Мне не нравятся однодвигательные [конструкции самолетов]», — заявил Трамп в Катаре во время выступления перед служащими там военными.

Оправдать американского президента попробовали в издании Defense One, заявившем о том, что Трамп просто ошибся в названиях и перепутал самолеты. ПО мнению авторов издания под F-55 подразумевался проект аэрокосмической корпорации Boeing F-47. Кроме того, вероятно подразумевались проекты развития линейки самолетов F-35 и перспективного палубного истребителя F/A-XX, который пока только планирую начать разрабатывать. На каком этапе в речь президента Трампа вкралась ошибка остается только гадать, так как зачастую речи для президентов пишут специально обученные люди и главы стран редко позволяют себе импровизацию на официальных мероприятиях.

Стоит напомнить, что именно Трамп выступил весной с заявлением, что на конкурсе истребителя 6-го поколения для армии США победил проект компании «Боинг». После чего СМИ начали рассуждать на тему перспектив нового самолета, который по некоторым данным должен обладать дальностью полета в 1000 морских миль.