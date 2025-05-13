Роботы смогут «видеть» и «понимать», что происходит вокруг.

Роботы Atlas уже умеют бегать, прыгать, поднимать тяжести и даже мыть посуду. Но до сих пор они были не совсем готовы к реальной работе вне лабораторий. Им не хватало умения хорошо "видеть" и понимать, что происходит вокруг.

Компания LG Innotek из Южной Кореи поможет роботам "увидеть" мир. Об этом сообщило издание Business Korea. Две компании (Boston Dynamics и LG) договорились вместе работать над системой машинного зрения для нового поколения роботов Atlas. Предполагается, что роботы смогут лучше понимать окружающую обстановку и выполнять сложные задачи.

Boston Dynamics принадлежит корейскому концерну Hyundai Motor Group. Эта компания уже сотрудничает с LG Innotek. LG поставляет Hyundai светотехнику и электронику для автомобилей. Теперь их партнерство расширяется на робототехнику. LG Innotek будет делать датчики для камер, которые помогут роботам Atlas четко видеть объекты даже в темноте или при плохой видимости. А Boston Dynamics создаст программное обеспечение, чтобы роботы могли обрабатывать эти данные.

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Кроме того, Boston Dynamics несколько лет назад купила калифорнийскую компанию Kinema Systems. Эта компания разработала технологию трехмерного зрения, благодаря которой роботы могут распознавать объекты разной формы и размера, даже если они лежат неровно. Как пишет портал Engadget, эта технология позволяет роботам работать на складах, где нужно перемещать коробки или другие предметы.

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Hyundai планирует использовать тысячи роботов Boston Dynamics на своих заводах. Там они будут собирать автомобили, переносить детали и выполнять другие задачи. Для LG Innotek этот контракт — шанс уйти от производства деталей для смартфонов, рынок которых почти не растет.