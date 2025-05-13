Роботы Atlas уже умеют бегать, прыгать, поднимать тяжести и даже мыть посуду. Но до сих пор они были не совсем готовы к реальной работе вне лабораторий. Им не хватало умения хорошо "видеть" и понимать, что происходит вокруг.
Компания LG Innotek из Южной Кореи поможет роботам "увидеть" мир. Об этом сообщило издание Business Korea. Две компании (Boston Dynamics и LG) договорились вместе работать над системой машинного зрения для нового поколения роботов Atlas. Предполагается, что роботы смогут лучше понимать окружающую обстановку и выполнять сложные задачи.
Boston Dynamics принадлежит корейскому концерну Hyundai Motor Group. Эта компания уже сотрудничает с LG Innotek. LG поставляет Hyundai светотехнику и электронику для автомобилей. Теперь их партнерство расширяется на робототехнику. LG Innotek будет делать датчики для камер, которые помогут роботам Atlas четко видеть объекты даже в темноте или при плохой видимости. А Boston Dynamics создаст программное обеспечение, чтобы роботы могли обрабатывать эти данные.
Кроме того, Boston Dynamics несколько лет назад купила калифорнийскую компанию Kinema Systems. Эта компания разработала технологию трехмерного зрения, благодаря которой роботы могут распознавать объекты разной формы и размера, даже если они лежат неровно. Как пишет портал Engadget, эта технология позволяет роботам работать на складах, где нужно перемещать коробки или другие предметы.
Hyundai планирует использовать тысячи роботов Boston Dynamics на своих заводах. Там они будут собирать автомобили, переносить детали и выполнять другие задачи. Для LG Innotek этот контракт — шанс уйти от производства деталей для смартфонов, рынок которых почти не растет.