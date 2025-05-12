Об этом сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

Польша приняла решение закрыть генеральное консульство России в Кракове. Причиной стало расследование пожара в варшавском торговом центре Marywilska 44, который произошел 12 мая 2024 года. Польские власти считают, что к поджогу якобы причастны российские спецслужбы.

Год назад в Варшаве сгорел крупный торговый центр Marywilska 44. Пожар начался сразу в нескольких местах здания. Огонь быстро распространился, уничтожив около 1400 торговых точек. Здание частично обрушилось. К счастью, никто не погиб, но ущерб оказался огромным. По данным польских СМИ, убытки составили миллионы злотых. Торговый центр был одним из крупнейших в столице, и его разрушение стало ударом для местных предпринимателей.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сразу заявил, что пожар мог быть поджогом. Он предположил, что за этим якобы стоят российские спецслужбы. Власти начали расследование. Через год, в мае 2025 года, Туск сообщил, что следствие подтвердило версию поджога. По его словам, некоторые подозреваемые уже задержаны, но их имена не разглашаются.

Сикорский также объявил на платформе Х о закрытии консульства России в Кракове. Он написал: «У нас есть доказательства, что российские спецслужбы устроили поджог торгового центра. Поэтому я отзываю разрешение на работу консульства». Сикорский назвал пожар «отвратительным актом саботажа».

Министр юстиции Адам Боднар и глава МВД Томаш Семоняк также обвинили Россию. В совместном заявлении они заявили, что поджог якобы был организован по заказу российских спецслужб. Однако конкретных доказательств власти не представили, что, конечно, вызвало вопросы у некоторых польских журналистов и аналитиков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на решение Польши. Она назвала действия Варшавы «сознательным разрушением отношений» между странами. Захарова пообещала, что Россия даст «адекватный ответ». Подробностей о том, каким будет этот ответ, она не уточнила.

Польские власти обещают продолжить расследование. Они хотят найти всех причастных к пожару. Россия, в свою очередь, готовит ответные меры, и пока неясно, как далеко зайдет этот конфликт, но он уже стал одной из главных тем в польских и российских СМИ.