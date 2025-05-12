Домен .рф является лидером среди всех доменов верхнего уровня, записанных символами национальных алфавитов (IDN).

Сегодня, 12 мая 2025 года российский национальный домен .рф отметил свой 15-летний юбилей. Этот домен стал первым в мире кириллическим доменом верхнего уровня. Его появление в 2010 году открыло новую страницу в истории интернета. Сегодня .рф занимает лидирующие позиции среди доменов, использующих национальные алфавиты.

В мае 2010 года России официально выделили домен .рф. Первые сайты в этой зоне — президент.рф и правительство.рф — заработали сразу же. Уже в ноябре 2010 года началась открытая регистрация доменных имен. В первый день было зарегистрировано более 240 тысяч адресов. Такой ажиотаж стал мировым рекордом, о чем сообщила главный аналитик Координационного центра доменов .RU/.РФ Мария Колесникова.

Сегодня в зоне .рф зарегистрировано около 760 тысяч доменных имен. Это самый высокий показатель среди всех интернационализированных доменов (IDN). Для сравнения, Китай, занимающий второе место, имеет около 167 тысяч доменов в своей национальной зоне, как сообщает компания «Руцентр». К слову, за последние четыре года зона .рф выросла почти в два раза.

Большинство доменов .рф — около 95% — активно используются. Из них 42% — это полноценные сайты, 29% ведут на приложения или рекламные страницы, 15% перенаправляют на другие зоны, например .ru, а 24% находятся на парковке, то есть временно не используются. Кроме того, 14% доменов применяются для почтовых сервисов.

С доменом работают 136 аккредитованных регистраторов и более 328 тысяч администраторов. Большинство из них — 92% — это российские граждане или компании. Каждый день в зоне .рф появляется более 550 новых доменов.

Сегодня в мире существует 17 кириллических доменов верхнего уровня. Среди них — домены Беларуси, Украины, Сербии, Болгарии и других стран, где используется кириллица. Однако Россия остается лидером по количеству зарегистрированных доменов.

Как отмечает издание «Коммерсантъ», домен .рф стал символом цифрового суверенитета России. Он укрепляет позиции русского языка в глобальной сети и делает интернет более доступным для русскоязычных пользователей.