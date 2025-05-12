Отличный аксессуар для настоящих геймеров.

Это не просто подушка-подголовник для игрового кресла, а настоящая беспроводная колонка с эффектом объемного звука. Устройство погружает пользователя в игры, фильмы и музыку без необходимости носить наушники.

Razer Clio крепится к спинке игрового или офисного кресла с помощью регулируемых нейлоновых ремней. Внутри "подушки" спрятаны два 43-миллиметровых динамика. Благодаря технологии THX Spatial Audio, устройство создает эффект объемного звучания.

Колонка работает по Bluetooth. Для ПК и консолей предусмотрена технология Razer HyperSpeed Wireless, которая минимизирует задержку звука. Аккумулятор на 5400 мАч обеспечивает до 14 часов работы без подзарядки. Зарядка осуществляется через USB-C, но кабель в комплект не входит.

Подушка сделана из пены с эффектом памяти, которая подстраивается под форму головы и шеи. Регулируемые ремни позволяют закрепить устройство на большинстве кресел с высокой спинкой. Clio можно использовать как самостоятельную колонку или в паре с другими динамиками.

В итоге к плюсам Razer Clio можно отнести:

Качественный объемный звук с THX Spatial Audio.

Удобство благодаря пене с эффектом памяти.

Универсальность: работает с ПК, консолями и мобильными устройствами.

Долгое время работы — до 14 часов.

Возможность интеграции в 5.1- или 7.1-канальную систему.

Из минусов:

Высокая цена — 230 долларов.

Не подходит для широких офисных кресел.

Качество звука может зависеть от положения головы.

USB-C кабель не входит в комплект.

Старт продаж Razer Clio намечен на 16 мая.