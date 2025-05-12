Так было прокомментировано сообщение о том, что флот Великобритании заметил российскую ПЛ «Краснодар» у берегов Франции.

Российский подводный флот один из самых развитых в мире и имеет на своем вооружении как атомные субмарины, так и дизель-электрические корабли. Периодически их перемещают из одного региона в другой с целью боевого дежурства и обучения экипажа, и одна из таких «путешественниц» заставила напрячься британский «Роял Нави». Как рассказал военный эксперт и каперанг в запасе Василий Дандыкин, у англичан развивается настоящая паранойя относительно субмарины ВМФ РФ.

«Эта подводная лодка приписана к Черноморскому флоту. Она и в Средиземном море не раз бывала, принимала участие в операции против террористов в Сирии», — высказался каперанг.

Специалист поделился информацией, что подводная лодка «Краснодар» приписана к Черноморскому флоту РФ и не раз осуществляла походы через Средиземное море и обратно. При этом субмарину использовали для нанесения ударов по местам дислокации «умеренной» оппозиции в Сирии, которая находилась под контролем противостоящих сил.

На этот раз подводную лодку заметили британские военные в Ла-Манше и провели настоящую спецоперацию по её отслеживанию. На всем протяжении прохода по проливу субмарину сопровождали сначала противолодочные вертолеты, а затем один из патрульных кораблей Королевского флота Великобритании. Согласно заявлению Дандыкина, субмарина возвращается в порт приписки после завершения поставленной задачи.

Стоит напомнить, что выход и обнаружение российских подводных лодок всегда привлекает большой интерес западных стран, которые пытаются выявить и отследить маршруты передвижения этих кораблей. В частности, в прошлом году американцы развернули масштабную операцию по поиску российской субмарины, которая совершала боевой поход около Кубы.