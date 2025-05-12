Этой пушкой предполагается оснастить корабли с многоцелевыми системами слежения и наведения Aegis.

В этой декаде многие страны мира вновь обратили свое пристальное внимание на оружейные системы без использования классической компоненты в виде пороха. Речь идет о высокоэнергетических комплексах, способных поражать цель сконцентрированным пучком энергии. Однако есть не только лазеры и их аналоги, но и вариант с использованием электромагнитного ускорителя, который разгоняет снаряд до запредельных скоростей и поражает мишень, ранее недоступную другим системам. В частности, подобный рельсотрон собираются испытать в Японии, которая хочет позже оснастить этим типом вооружения корабли ПВО, входящие в систему раннего обнаружения и перехвата Aegis.

О планах военного командования Японии пишет на своих страницах японское издание Yomiuri. Согласно опубликованной статье, эти рельсотроны собираются использовать для поражения быстролетящих целей, и даже мелькает заявление, что они способны перехватить гиперзвуковую ракету. Само орудие состоит из двух направляющих, по которым проходит толкающий импульс для болванки, которая за счет этого разгоняется до больших скоростей. При этом полностью отсутствуют пороховые компоненты, а длина «ствола» достигает почти 6 метров. Более подробных тактико-технических характеристик издание Yomiuri не раскрывает.

Стоит отметить, что в японской программе принимают участие немцы и французы, а в качестве основы используются американские наработки и опыт эксплуатации. Напомним, что Военно-морской флот американцев уже обладает кораблями с аналогичным вооружением, но опыт их эксплуатации оказался не то чтобы очень впечатляющим.