Уроки не просто будут, они станут обязательными.

С нового учебного года в Объединённых Арабских Эмиратах начнут учить детей искусственному интеллекту. Уроки ИИ появятся в государственных школах и даже детских садиках. Об этом объявил вице-президент ОАЭ и правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. По его словам, цель — подготовить новое поколение к жизни в мире, где технологии станут главной силой.

ОАЭ хотят стать лидером в области технологий. Власти считают, что дети должны понимать, как работают технологии, и уметь их использовать. Школьники будут изучать не только, как создавать ИИ, но и как использовать его правильно. Например, они узнают, какие есть риски и как технологии могут помочь людям. В детских садах занятия будут проходить в виде игр, чтобы малышам было интересно. А старшеклассники начнут разбираться в программировании, анализе данных и машинном обучении.

Шейх Мохаммед отметил: «Мы хотим, чтобы дети не просто знали ИИ, но и понимали, как он влияет на мир. Это подготовит их к будущему».

Пока неясно, будут ли такие уроки в частных школах, ведь частные школы в ОАЭ работают по своим правилам.