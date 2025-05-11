Фильм выйдет 17 декабря 2027 года.

Кинокомпании Warner Bros. Pictures и New Line Cinema объявили, что фильм «Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет на экраны 17 декабря 2027 года. Изначально премьеру планировали на 2026 год, но решили перенести дату, чтобы лучше подготовить картину.

Главную роль в фильме сыграет Энди Серкис, который снова воплотит образ Голлума. Этот актер уже бывал "в шкуре" Голлума в оригинальной трилогии «Властелин колец» и фильмах «Хоббит». Но в этот раз Серкис не только вернется к роли, но и станет режиссером картины. Это его первый большой проект в качестве постановщика во вселенной Толкина.

Сюжет «Охоты за Голлумом» пока держат в секрете. Однако, по данным издания Deadline, события фильма развернутся между историями «Братства кольца» и других частей трилогии. Голлум, как и раньше, будет скрываться от эльфов и дунэдайн — древнего народа, связанного с Арагорном. Зрители, скорее всего, увидят, как персонаж борется со своими внутренними демонами и Кольцом Всевластия.

Название фильма - рабочее и может быть изменено ближе к премьере. Это будет первая из двух новых картин, которые кинокомпания готовит по миру «Властелина колец». Вторая лента пока находится на ранней стадии разработки, и о ней почти ничего не известно.