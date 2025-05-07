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g1tarist
Huawei планирует показать свой первый ПК на базе HarmonyOS 8 мая 2025 года
Новый ПК станет альтернативой устройствам на Windows.

Huawei старается держать многие детали в секрете, однако уже есть некоторые подробности. Новый ПК будет работать на HarmonyOS Next — специальной версии операционной системы, созданной для компьютеров. Эта версия не поддерживает старые мобильные приложения, которые работали на предыдущих версиях HarmonyOS, следовательно, разработчикам придется создавать новые приложения специально для ПК.

HarmonyOS — операционная система, разработанная Huawei, впервые появилась в 2019 году как ответ на санкции США, которые ограничили доступ компании к Android. С тех пор HarmonyOS стала популярной на смартфонах, планшетах и умных устройствах. По данным аналитиков, в Китае HarmonyOS уже обогнала iOS по доле рынка и занимает второе место после Android. По данным Counterpoint Research, в 2024 году доля HarmonyOS на китайском рынке смартфонов достигла 17%.

Теперь Huawei хочет перенести успех HarmonyOS на персональные компьютеры. Завтра в городе Шэньчжэнь пройдет конференция, где компания расскажет о планах развития HarmonyOS для ПК. Ожидается, что на этом мероприятии Huawei впервые покажет компьютер с новой операционной системой. По информации портала Huawei Central, ПК представят публике, но полные характеристики раскроют позже, возможно, в конце мая.

Уже сейчас известно, что интерфейс будет максимально современным, в верхней части экрана появится панель, где будут отображаться уведомления, системная информация и настройки. Внизу разместится док-панель с иконками приложений, как на смартфонах или планшетах. Также система получит виджеты, которые подойдут для экранов разных размеров. С их помощью можно будет сделать работу более комфортной, в зависимости от предпочтений пользователя, размера экрана и самого устройства, будь то ПК, ноутбук или планшет.

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#huawei #harmonyos
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Huawei планирует показать свой первый ПК на базе HarmonyOS 8 мая 2025 года
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