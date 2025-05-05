Город будет обслуживать базу космических запусков.

Город расположен в районе Бока-Чика, где находится космическая база компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Жители уже официально проголосовали за создание муниципалитета. Многие идею поддерживают, но есть и те, кто беспокоится из-за влияния SpaceX на экологию и доступ к общественным местам.

Идея создать город Starbase появилась ещё в 2021 году. Тогда Илон Маск написал в соцсетях, что хочет построить город вокруг космодрома SpaceX, и уже в декабре 2024 года компания подала официальную заявку на создание муниципалитета. Голосование прошло 3 мая 2025 года: из 283 зарегистрированных избирателей 212 проголосовали «за», и только 6 — «против». Большинство избирателей — естественно, сотрудники SpaceX или их семьи.

После голосования выбрали мэра и двух комиссаров. Мэром стал Бобби Педен, вице-президент SpaceX по испытаниям и запускам. Два других чиновника тоже связаны с компанией. Стоит сказать, что никто не конкурировал с ними на выборах, и это вызвало вопросы у местных жителей. Многие справедливо полагают, что SpaceX будет полностью контролировать город.

Starbase стал городом типа C (площадь около 3,9 квадратных километров, с населением до 5 тысяч человек). Городские власти смогут вводить налоги на недвижимость до 1,5%, управлять дорогами, коммунальными услугами и другими вопросами. В районе уже построены дома, спортивные площадки, бассейн и тренажёрный зал. Сам Илон Маск также живёт в Starbase. В городе уже появилась улица Memes Street и даже бюст миллиардера, который, к слову, недавно испортили вандалы.

Зачем Маску понадобился целый город — здесь всё просто, это значительно упростит работу компании. Дело в том, что SpaceX хочет сделать Starbase центром для разработки ракет Starship и планирует увеличить количество запусков с 5 до 25 в год. Чтобы проводить испытания и запуски, SpaceX нужно закрывать дороги и ограничивать доступ к пляжу Бока-Чика. Раньше это делали власти округа Камерон. Теперь SpaceX сможет сама решать, когда и кому перекрывать доступ.

Однако не все рады появлению Starbase. Жители соседних районов и экологи протестуют. Они говорят, что SpaceX вредит природе. Прецеденты уже есть: в 2024 году компанию оштрафовали на 150 тысяч долларов за сброс сточных вод, хотя SpaceX заявила, что это было недоразумение.