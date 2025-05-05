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g1tarist
Пациент с имплантом Neuralink сумел смонтировать и озвучить видео с помощью мыслей
Пациент может двигать курсором и даже монтировать ролики.

Бредфорд Смит, полностью парализованный из-за бокового амиотрофического склероза (БАС), стал третьим человеком, которому установили чип Neuralink. В итоге он смог смонтировать и озвучить видео на YouTube силой своей мысли. 

Чип подключили к MacBook пациента через Bluetooth. Чип считывает сигналы мозга и позволяет управлять компьютером. Чтобы двигать курсор, Бредфорд мысленно шевелит языком. Этот способ оказался самым удобным для него.

За пару недель Бредфорд научился редактировать видео самостоятельно. Он монтировал ролик для YouTube и даже озвучил его с искусственного интеллекта, который воссоздал голос Бредфорда на основе его старых аудиозаписей. В итоге теперь он может «говорить» через компьютер, как будто вернул себе голос. Кстати, операцию проводил робот-хирург R1.

Бредфорд — не единственный, кто получил помощь от Neuralink. Илон Маск, основатель Neuralink, рассказал, что первый пациент с чипом научился управлять компьютерной мышью в начале 2024 года. Он двигал курсор по экрану, просто думая об этом. Позже специалисты Neuralink научили его нажимать кнопки мыши. Второй пациент разработал аксессуар для зарядки чипа и играл в видеоигру Counter-Strike 2.

По данным Reuters, Neuralink оценивается в 5 миллиардов долларов. Это одна из самых дорогих нейротехнологических компаний. Forbes сообщает, что успехи Neuralink привлекают внимание инвесторов. Технология может изменить медицину и жизнь миллионов людей.

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#neuralink
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