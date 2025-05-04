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g1tarist
Французкая компания Acticycle разработала электровелосипед на двоих с солнечной батареей на крыше
От непогоды защищает крыша и лобовое стекло из поликарбоната.

Французская компания Acticycle из Лиона представила новый электровелосипед. Это не просто велосипед, а четырехколесный транспорт, похожий на смесь веломобиля и электроквадроцикла. Он вмещает двух человек, может защитить от дождя и при этом заряжается от солнца.

Выглядит Acticycle своеобразно - четыре колеса, алюминиевая рама, крыша и лобовое стекло из поликарбоната. Размеры транспорта — 2360×1530×920 мм, а клиренс — 15 см. Радиус разворота — 7 метров.

В задней части новинки расположен багажник объемом 170 литров, который закрывается на замок.

Одна из главных особенностей Acticycle — солнечная панель на крыше, которая может заряжать батарею прямо во время движения. Запас хода на одной зарядке достигает 70–80 км, если крутить педали. Если этого мало, можно установить дополнительную батарею. 

Acticycle выпускается в трех версиях:

  • Базовая модель (250 Вт). Ее скорость — до 25 км/ч. Цена — 11 900 евро.
  • Средняя модель (750 Вт). Эта версия разгоняется до 45 км/ч. Она стоит 12 900 евро.
  • Топовая модель (4000 Вт). Самая мощная с трансмиссией PERS. Ее цена — 14 400 евро. 

Все модели выдерживают вес до 300 кг. Для управления используются электромоторы Valeo с крутящим моментом до 130 Нм или мотор-колеса LMX MIC-2000 с моментом до 180 Нм. Тормоза — дисковые гидравлические TEKTRO Augira Twin. 

Купить Acticycle можно по предварительному заказу, внеся депозит — 10% от стоимости. Доставка займет около шести месяцев.

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#acticycle
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Фельдшер
12:02
А фото электровелосипеда где?
Французкая компания Acticycle разработала электровелосипед на двоих с солнечной батареей на крыше
Родион Вестов
11:48
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