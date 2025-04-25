Проект МиГ-1.44 после распада СССР был отменен из-за бюджетных ограничений.

Совсем недавно российская армия получила в свое распоряжение истребитель пятого поколения Су-57, но мало кто знает, что разработка самолетов пятого поколения велась еще в Советском Союзе. В частности, известен проект МиГ-1.44, который имел малую заметность и треугольное крыло с продвинутой авионикой. Проект оказался заброшен в начале 1990-х по объективным причинам, и о нем долго не вспоминали. Однако автор издания 19Fortyfive оценил внешний вид китайского истребителя J-20 и МиГ-1.44, после чего заявил о возможных корнях самолета НОАК.

«Китайский истребитель-невидимка J-20 может иметь корни в неудачном советском проекте МиГ-1.44. Разработанный во время холодной войны МиГ-1.44 был задуман как истребитель пятого поколения с треугольным крылом, передовой авионикой и малозаметностью», — рассказывает автор 19Fortyfive.

Отмечается, что J-20 имеет сильную схожесть с закрытым советским проектом, и в этом нет ничего удивительного, так как в тот период КБ МиГ находилось в тяжелом финансовом положении. Кроме того, всем известны факты того, что Россия активно сотрудничала с Китаем в авиационной сфере и получала оттуда деньги на ведение проектных работ. Напомним, что КБ Сухого, например, имело тесные связи с Индией, и результатом сотрудничества стал истребитель Су-30, а также Индия на начальном этапе вкладывалась в проект ПАК ФА, который после перерос, но уже без них, в Су-57 «Беркут».

Что касается J-20, то американцы с интересом следят за их производством, так как они считаются прямой угрозой для F-35 Lightning II. Более того, ряд экспертов отмечают, что именно истребитель НОАК заставляет сомневаться в боевой эффективности американской машины.