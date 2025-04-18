Студия Sloclap, известная файтингом Sifu, приготовила своим фанатам новый проект. Это аркадная футбольная игра Rematch. Она ломает привычные правила виртуального футбола и выходит за рамки стандартных симуляторов. 18 апреля стартует открытое бета-тестирование. Каждый желающий может попробовать Rematch уже в эти выходные.
Rematch — это мультиплеерная игра. Каждый игрок управляет только одним футболистом на поле. В игре нужно всегда быть начеку. Даже без мяча важно держать позицию. Правила упрощены. Здесь нет офсайдов и фолов. Разработчики обещают, что игроки будут постоянно вовлечены. Нельзя будет отвлекаться ни на секунду. Нужно двигаться и искать удачный момент для атаки.
Игра отличается от популярных футбольных симуляторов, таких как FIFA или eFootball. Rematch больше напоминает аркадные проекты, где важны скорость и азарт. По данным портала IGN, Sloclap вдохновлялась такими играми, как Rocket League, где упор сделан на веселье и динамику.
Бета-тестирование продлится до 21 апреля. Изначально тест планировался на один день. Но разработчики решили его продлить. Чтобы участвовать, нужно зайти на страницу Rematch в Steam. Там нажмите кнопку «Запросить доступ». Sloclap обещает, что доступ дадут абсолютно всем. Но это будет происходить постепенно. Большинство игроков получат его к вечеру пятницы или утру субботы. Главное — успеть зарегистрироваться, пока есть место на игровых серверах.
Полноценный релиз Rematch состоится 19 июня. Игра выйдет на ПК, Xbox и PlayStation 5. Стоимость составит 30 долларов.