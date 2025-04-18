Авторы файтинга Sifu запускают бета тестирование своего аркадного футбольного симулятора.

Студия Sloclap, известная файтингом Sifu, приготовила своим фанатам новый проект. Это аркадная футбольная игра Rematch. Она ломает привычные правила виртуального футбола и выходит за рамки стандартных симуляторов. 18 апреля стартует открытое бета-тестирование. Каждый желающий может попробовать Rematch уже в эти выходные.

Rematch — это мультиплеерная игра. Каждый игрок управляет только одним футболистом на поле. В игре нужно всегда быть начеку. Даже без мяча важно держать позицию. Правила упрощены. Здесь нет офсайдов и фолов. Разработчики обещают, что игроки будут постоянно вовлечены. Нельзя будет отвлекаться ни на секунду. Нужно двигаться и искать удачный момент для атаки.

Игра отличается от популярных футбольных симуляторов, таких как FIFA или eFootball. Rematch больше напоминает аркадные проекты, где важны скорость и азарт. По данным портала IGN, Sloclap вдохновлялась такими играми, как Rocket League, где упор сделан на веселье и динамику.

Бета-тестирование продлится до 21 апреля. Изначально тест планировался на один день. Но разработчики решили его продлить. Чтобы участвовать, нужно зайти на страницу Rematch в Steam. Там нажмите кнопку «Запросить доступ». Sloclap обещает, что доступ дадут абсолютно всем. Но это будет происходить постепенно. Большинство игроков получат его к вечеру пятницы или утру субботы. Главное — успеть зарегистрироваться, пока есть место на игровых серверах.

Полноценный релиз Rematch состоится 19 июня. Игра выйдет на ПК, Xbox и PlayStation 5. Стоимость составит 30 долларов.