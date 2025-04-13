Бабушкам в США придётся завести аккаунт в Twitter.

Теперь важные новости будут публиковать не в пресс-релизах и письмах, а на платформе X. Об этом рассказала Линда Керр-Дэвис, региональный менеджер SSA, на рабочем собрании. Она отметила, что X станет главным каналом связи с обществом.

SSA регулярно делится важными обновлениями. Например, о новых правилах проверки личности или изменениях в реестре умерших и т.п.. Обычно эти новости публиковали в газетах или рассылали по почте, теперь же их будут размещать в соцсети X. Такое заявление вызвало много вопросов у американцев, особенно у пожилых людей. Многие из них не пользуются соцсетями и могут не увидеть важные объявления.

Критики считают, что переход на X может создать проблемы. Платформа принадлежит Илону Маску, который консультирует президента США Дональда Трампа по вопросам работы госструктур, что вызывает опасения о возможном конфликте интересов. Кроме того, SSA сокращает 87% сотрудников в регионах. Из-за этого людям будет сложнее получить помощь или информацию лично.

Некоторые эксперты считают, что изменения могут оставить миллионы американцев без доступа к важным данным. В США около 70 миллионов человек получают социальные выплаты и многие считают что если информация будет только на X, многие могут пропустить изменения в правилах или сроках выплат. По данным Pew Research Center, только 27% американцев старше 65 лет активно пользуются соцсетями.

Кроме критиков есть и люди которые поддерживают эту новость. Некоторые считают, что соцсети помогут быстрее доносить новости до людей. Не нужно стоять в очередях, достаточно потратить меньше минуты и заглянуть на аккаунт социальной службы. Платформа X позволяет публиковать сообщения мгновенно. Это может быть удобно для срочных объявлений. Кроме того, X активно используют более молодые американцы, которые со временем начнут пользоваться услугами соцслужб. И для них в будущем это будет очень удобно.

SSA уже ответила на критику. На своей странице в X ведомство заявило, что не планирует полностью отказываться от других способов связи. Они назвали слухи о резком полном переходе на X ложными. Представители SSA пообещали, что продолжат использовать разные каналы, чтобы донести новости до всех. .



