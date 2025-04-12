Итальянская компания Leonardo, известная производством военной техники и электроники, заявила, что их учебно-боевой самолет M-346 не имеет никакого отношения к русским. Такое заявление появилось на фоне материала, выпущенного одной британской газетой. Про острую реакцию итальянцев написал на своих страницах околовоенный журнал Defense News.

Разработка M-346 велась с 1993 по 2000-й год и проводилась итальянскими конструкторами. По крайней мере так утверждают в компании «Леонардо», отвечая на статью британского издания. При этом представитель фирмы забывает, что в состав «Леонардо» входит Alenia Aermacchi, которая в те годы была независимой и занималась разработкой этого самолета вместе с российским КБ Яковлева», который тогда нуждался в финансировании.

«Итальянская компания Leonardo расхваливает европейское происхождение своего учебно-тренировочного самолета М-346 после того, как британские газеты заявили, что он создан на основе российской конструкции», — рассказывается в издании Defense News.

Стоит отметить тот факт, что российская компания «Яковлев» в 1990-х нуждалась в финансировании, которое прервалось по всем понятным причинам. Их разработка учебно-боевого самолета Як-130, который сегодня используется не только в России, но и ряде других стран, оказалась под большим вопросом. Именно итальянцы тогда заинтересовались предложением и выплатили в районе 70 миллионов долларов за техническую документацию самолета, а после в 2000-х начали производство.

По этой причине можно задаться большим вопросом почему вдруг Leonardo начали так рьяно отказываться от русских корней своего самолета. Вполне возможно это связано с политикой, и компания не хочет потерять контракты, которые могут пропасть из-за позиции Европейского Союза по отношению. К России.