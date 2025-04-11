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g1tarist
Xiaomi представила хаб для ноутбуков и смартфонов по цене около 24$
Пока что можно сделать предзаказ только в Китае.

Компания Xiaomi выпустила новый аксессуар — хаб с 10 портами. Он подходит для ноутбуков, смартфонов и других устройств. Этот гаджет помогает заряжать технику и добавляет новые разъёмы.

Хаб подключается через кабель USB Type-C. Он прочный и надёжный. Гаджет позволяет заряжать устройства с мощностью до 100 Вт. Но есть условие: устройство должно поддерживать стандарты DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0. Без этого хаб не раскроет весь свой потенциал.

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Аксессуар добавляет 10 разных портов. Среди них:

  • Три порта USB 3.0 Type-A. Они передают данные со скоростью до 5 Гбит/с.
  • Один порт USB 3.0 Type-C.
  • Порт USB Type-C для зарядки. Он отдаёт до 90 Вт для устройства и 10 Вт для других гаджетов.
  • Порт Ethernet. Это для стабильного интернета по кабелю.
  • Порт HDMI. Он поддерживает видео в формате 4K с частотой 60 Гц.
  • Слот для карты microSD. Удобно для работы с фото и видео.
  • Слот для карты SD. Подходит для камер и других устройств.
  • Аудиоразъём 3,5 мм. Можно подключить наушники или колонку.

Хаб весит 144 грамма. Его корпус сделан из алюминия. Его удобно брать с собой - он не занимает много места в сумке. Он совместим с Android (версия 10 и выше), Windows (версия 7 и выше) и macOS (версия 11 и выше). 

Сейчас хаб можно заказать только в Китае. Цена на этапе предзаказа — около 24 долларов. Позже в магазинах он будет стоить 27 долларов. Это примерно 2300–2600 рублей по текущему курсу.

#xiaomi
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