Компания Xiaomi выпустила новый аксессуар — хаб с 10 портами. Он подходит для ноутбуков, смартфонов и других устройств. Этот гаджет помогает заряжать технику и добавляет новые разъёмы.
Хаб подключается через кабель USB Type-C. Он прочный и надёжный. Гаджет позволяет заряжать устройства с мощностью до 100 Вт. Но есть условие: устройство должно поддерживать стандарты DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0. Без этого хаб не раскроет весь свой потенциал.
Аксессуар добавляет 10 разных портов. Среди них:
- Три порта USB 3.0 Type-A. Они передают данные со скоростью до 5 Гбит/с.
- Один порт USB 3.0 Type-C.
- Порт USB Type-C для зарядки. Он отдаёт до 90 Вт для устройства и 10 Вт для других гаджетов.
- Порт Ethernet. Это для стабильного интернета по кабелю.
- Порт HDMI. Он поддерживает видео в формате 4K с частотой 60 Гц.
- Слот для карты microSD. Удобно для работы с фото и видео.
- Слот для карты SD. Подходит для камер и других устройств.
- Аудиоразъём 3,5 мм. Можно подключить наушники или колонку.
Хаб весит 144 грамма. Его корпус сделан из алюминия. Его удобно брать с собой - он не занимает много места в сумке. Он совместим с Android (версия 10 и выше), Windows (версия 7 и выше) и macOS (версия 11 и выше).
Сейчас хаб можно заказать только в Китае. Цена на этапе предзаказа — около 24 долларов. Позже в магазинах он будет стоить 27 долларов. Это примерно 2300–2600 рублей по текущему курсу.