За заработанные баллы можно будет получить скидку на экскурсии.

В России запустили первую межрегиональную игру с дополненной реальностью. Она доступна в приложении Russpass. Участвуют три города: Москва, Санкт-Петербург и Казань. Теперь жители и туристы могут путешествовать по этим городам и искать виртуальных героев. Об этом рассказали в пресс-службе Мостуризма.

Игра простая и увлекательная. В городах спрятаны мультяшные персонажи. Их можно найти с помощью смартфона. Камеру телефона направляют на указанные места. Когда герой появляется на экране, игрок получает баллы. Эти баллы открывают новые уровни и приятные бонусы.

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Герои игры связаны с культурой городов. В Санкт-Петербурге ищут балтийскую нерпу и Чижика-Пыжика. В Казани — мифического змея Зиланта и смешного Эчпочмака, похожего на местный пирог. В Москве главный герой — рыжий кот. Он выступает гидом и помогает игрокам. Всего в каждом городе спрятано 30 персонажей. Их можно найти у известных мест. Например, в Москве это Дарвиновский музей и Старый Арбат. В Петербурге — Петропавловская крепость. В Казани — улица Баумана и даже Голубые озера.

Игра не только развлекает, но и учит. Пользователи узнают о музеях, маршрутах и графике работы достопримечательностей. Еще в приложении можно найти ближайшие кафе, чтобы перекусить. Проект уже стал популярным. Зимой в Москве в похожую игру сыграли больше 200 тысяч раз, а люди посетили знаковые места города более 730 тысяч раз.

Создатели игры хотят сделать туризм интереснее. Они добавили элементы геймификации. Это значит, что за прогулки дают награды. Например, можно заработать скидки на экскурсии или билеты в музеи за 10 рублей. Бонусы начисляют через программу лояльности Russpass. В будущем разработчики планируют расширить игру на другие города России.